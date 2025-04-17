По Хакасии 18 апреля ожидается сильный северо-западный ветер

По Республике Хакасия 18 апреля ожидается сильный и очень сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более. Штормовое предупреждение и прогноз получены от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, сходом снежных масс, отрывом прибрежных льдин с рыбаками (источник ЧС – ветер до 25 м/с).