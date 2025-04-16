Юные знатоки природы из детского сада «Золушка»

Ежегодно 15 апреля отмечается День экологических знаний, призванный привлекать внимание общественности к вопросам сохранения природных ресурсов и формирования у подрастающего поколения уважения к природе. Для детского сада «Золушка» этот праздник стал особенным событием.

Для воспитанников подготовительных к школе групп состоялась яркая и познавательная игра «Юные знатоки природы». Это игра стала настоящим праздником экологии и природоведческих знаний для воспитанников.

Особенное внимание заслуживает участие приглашённого гостя – методиста Республиканского центра дополнительного образования Татьяны Кудрявцевой. Её экспертные советы и поддержка сделали игру ещё интереснее и насыщеннее, подчеркнув значение образовательных инициатив для воспитания культуры сохранения природы.

Участниками игры стали две команды юных эрудитов, которые продемонстрировали удивительные знания о природе родного края. Они соревновались в конкурсах, связанных с сортировкой отходов, экологической культурой и знаниями о животном мире. Каждый участник проявил себя активно и творчески, показав высокую осведомлённость и уважение к окружающему миру.

Событие завершилось вручением заслуженных наград лучшим участникам. Наши юные знатоки получили дипломы и памятные подарки, символизирующие важность заботы о природе и стремление сохранить её красоту.

Таким образом, данная игра стала важной частью образовательного процесса, способствуя формированию осознанного отношения к природе у детей и прививая им понимание важности бережного обращения с окружающей средой.

Детский сад «Золушка» гордится успехами своих воспитанников и надеется, что такие инициативы станут доброй традицией, позволяющей формировать ответственное отношение к природе на всю жизнь.