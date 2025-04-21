С Днём местного самоуправления!

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто посвятил свою жизнь служению людям на самом близком к жителям уровне – в муниципалитетах. Муниципалитеты отвечают за многое, и с каждым вопросом, проблемой или заботой жители обращаются в первую очередь к местной власти, и оперативность реагирования, системность в решениях, понимание и общее принятие правил обустройства жизни в муниципалитете – мера благополучия и качества жизни каждого гражданина.

Поздравляем муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления: вы – профессионалы, ежедневно занимающиеся решением вопросов местного значения, организующие работу администраций, координирующие действия разных служб. Вы часто работаете «в тени», но ваша роль в обеспечении жизнедеятельности Абакана колоссальна.

Поздравляем депутатов Совета депутатов города Абакана: вы – избранные представители абаканцев, вы выражаете мнения и интересы своих избирателей, принимаете важные решения, направленные на улучшение жизни горожан.

Но не только на плечах местной власти лежит бремя развития. Мы поздравляем общественных деятелей, инициативных абаканцев, лидеров общественного мнения: вы активно участвуете в жизни Абакана, предлагаете интересные идеи и необходимые для города решения, помогаете решать проблемы на местном уровне. Ответственная гражданская позиция, участие в общественных инициативах – вот ключ к процветанию муниципалитетов!

Благодарим и поздравляем ветеранов местного самоуправления: вы – люди, заложившие основу для развития муниципальных образований. Ваш опыт и знания неоценимы!

Поздравляем коллег из всех муниципальных образований России и желаем вам доверия жителей, успешного управления территориями, пусть ваши энергия, добросовестность, порядочность и верность выбранному пути продолжают приносить пользу родным местам, вдохновляя окружающих своим примером!

Сегодня в Администрации города Абакана почётной грамотой Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Хакасия» награждён заместитель председателя Комитета муниципальной экономики Дмитрий Тимофеев, благодарностями Ассоциации отмечены главный специалист отдела опеки и попечительства Городского управления образования Галина Ермакова, начальник отдела ресурсного обеспечения Городского управления образования Александр Наумов, главный специалист отдела развития муниципальной экономики Комитета муниципальной экономики Людмила Беликова, специалист 1 категории отдела развития муниципальной экономики Комитета муниципальной экономики Евгений Парфентьев.

Почётными грамотами Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления награждены начальник Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Марина Беспалова, начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Комитета муниципальной экономики Мария Книс, начальник отдела закупок Комитета муниципальной экономики Сергей Матвиенко. Благодарностью ВАРМСУ отмечены аудитор Контрольно-счётной комиссии муниципального образования города Абакан Елена Цвень, заместитель начальника Городского управления образования Дмитрий Тодышев, главный специалист по кадрам Управления культуры, молодёжи и спорта Наталья Кондратьева.

Нагрудным знаком ВАРМСУ «За развитие местного самоуправления» награждён заместитель Главы города Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт.