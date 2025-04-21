Ульяна Васильева – золотой призёр Всероссийских соревнований по настольному теннису!

Юлия Чурилова Апр 21, 2025 Общество

В Бердске с 16 по 21 апреля состоялся Всероссийские соревнования по настольному теннису, собравшие более 500 спортсменов из 22 регионов России. Участники соревновались за награды в трёх возрастных группах: до 14, до 16 и до 20 лет.

Воспитанница спортивной школы Абакана Ульяна Васильева показала отличные результаты в категории юниорок до 20 лет. Она завоевала золотую медаль в парном женском разряде, выступая вместе с Алиной Шамаевой из Кемеровской области, и выполнила норматив мастера спорта России.

Успех Ульяны Васильевой – это не только её личная победа, но и заслуга её тренера, Дины Кириченко, которая вложила много сил и знаний в подготовку спортсменки. Её профессионализм и опыт позволили Ульяне раскрыть свой потенциал и добиться высоких результатов.

Поздравляем Ульяну и её тренера с победой и желаем им новых спортивных достижений!

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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