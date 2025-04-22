23 апреля по Хакасии прогнозируются ветер и подъём воды

Юлия Чурилова Апр 22, 2025 Общество

По Республике Хакасия днем 23 апреля местами ожидается сильный западный ветер, местами порывы 15-18 м/с; на территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия 22 апреля действует 3 класс пожарной опасности.

В связи с выпадением обильных осадков на территории Республики Хакасия наблюдаются подъёмы уровня воды от 0,2 до 1,3 метра на реках Абакан, Малый Абакан, Матур, Таштып.  Подъём уровней воды на территории Республики Хакасия в период с 22 по 23 апреля продолжится, возможен выход воды на поймы, затопления пониженных участков местности, приусадебных участков, огородов, размыв дорог.

Прогноз и предупреждение получены от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, сходом снежных масс (источник ЧС – ветер до 18 м/с, 3 класс пожарной опасности).

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2025, All Rights Reserved
.