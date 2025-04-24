Подготовка к Радонице: проезд, вода, безопасность

Абаканские службы готовятся к Радонице, которая в этом году будет 29 апреля. Традиционно в этот день многие абаканцы посещают места упокоения своих родных и близких, и вопросы удобства и безопасности поминающих сегодня обсудили на совещании в городской администрации.

С 26 апреля в городе начнут работать дачные автобусные маршруты № 8, № 8а, № 56 и № 59 (расписание здесь). О том, какие ещё будут возможности доехать до кладбищ, рассказал начальник УКХТ Администрации города Абакана Александр Дорохов:

– В день Радоницы предприниматели-перевозчики организуют работу ещё шести автобусов. По два автобуса будут уходить от рынка «Северный», от остановки «ЦСКА» в МПС и от остановки, которая является «дачной» – от Градо-Абаканского Храма равноапостольных Константина и Елены. Начнут движение дополнительные автобусы около 9 утра. Так как это – привлечённые автобусы, там будет действовать коммерческая цена проезда, без льгот. Регулировать движение по маршруту будут пассажиры, они будут определять, до какого кладбища необходимо ехать, так же, как и в прошлые годы.

На всех городских кладбищах проведена обработка территорий от клещей, будут установлены баки с водой и для мусора. Вода будет завезена на все кладбища. На совещании в целях безопасности принято решение ограничить въезд на кладбища. Директор муниципального бюджетного учреждения г. Абакана «Городская ритуальная служба» Николай Гузев уточнил:

– Первое кладбище, на улице Тельмана, невъездное, там только пеший вход, техника туда не заезжает. На втором кладбище будут открыты три пеших входа, территория кладбища не предполагает заезда. Третье и шестое кладбища: будут организованы въезды только для маломобильных и для пожилых людей, все остальные посетители проходят пешком. Пеший вход на кладбище № 3 – со стороны улицы Будённого наверху, на кладбище № 6 вход внизу. Все остальные пешие входы будут закрыты. На кладбище № 4 въезды – только для маломобильных и пожилых людей, пеших входов – пять. Со стороны улицы Кирпичная – четыре, со стороны 45 сектора будет угловой вход. На кладбище № 7 въезды – только для маломобильных и пожилых людей, со стороны улицы Кирпичная, пешие входы – со стороны улицы Кирпичная и со стороны «Нефтебазы». Остальные входы будут закрыты. Вокруг кладбища № 5 будут парковочные места, само кладбище маленькое, не предполагает въезда автомобилей, четыре пеших входа. Кладбище № 8: парковка будет организована внутри кладбища возле административного здания. По самому кладбищу передвигаться на автомобилях можно будет только маломобильным и пожилым людям, остальные идут с парковки пешком.

На городских кладбищах будет патрулирование сотрудников полиции, за каждым кладбищем будут закреплены руководители нарядов, КПП, посты, будут дополнительные наряды.