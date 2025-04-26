Чернобыль: крупнейшая ядерная катастрофа XX века

Юлия Чурилова Апр 26, 2025 Общество

39 лет – со дня крупнейшей техногенной радиационно-ядерной катастрофы ХХ века на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в 01:23 на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который полностью разрушил реактор и выпустил смертоносные волны радиации.

Чернобыль – беда сотен тысяч людей, потерявших здоровье, дом, спокойствие. Огненный ад полыхал над энергоблоком, расплавляя всё вокруг, и только благодаря беспримерному героизму пожарных, военнослужащих, медиков, учёных, инженеров, простых рабочих удалось замуровать блок, выстроить саркофаг, остановить ядерный смерч. Они боролись с огнём, устанавливали контрольные приборы, несли вахты у раскалённого реактора, спасали облучённых, эвакуировали людей, очищали заражённые территории... В числе ликвидаторов более 500 человек были из Хакасии.

Чернобыльская трагедия стала жестоким уроком, напоминая о ценности человеческой жизни и о необходимости безопасной энергетики. Без самоотверженности и героизма ликвидаторов масштабы катастрофы были бы неизмеримо больше.

Сегодня мы склоняем головы в память об отважных борцах с чернобыльским кошмаром и обращаемся к ликвидаторам с чувством глубокой благодарности и уважения. Ваша защита спасла миллионы человеческих судеб, дала шанс миру продолжить своё существование. Мы обязаны учиться на ваших примерах, изучать горький опыт прошлого, осознавать важность безопасности и ответственность каждого инженера, оператора, учёного и гражданина за будущее человечества…

 

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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