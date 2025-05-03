По Хакасии ночью 4 мая ожидается сильный ветер

По Республике Хакасия ночью 4 мая ожидается сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами грозы. На территории Ширинского, Боградского, Аскизского, Усть-Абаканского, Бейского и Таштыпского районов Республики Хакасия 3 мая установился 3 класс пожарной опасности. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, сходом снежных масс (источник ЧС – ветер до 20 м/с).

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, нарушением транспортного сообщения, увеличением количества ДТП (источник ЧС – 3 классы пожарной опасности).