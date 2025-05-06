В честь детей войны: новый памятник в Парке Победы

Безымянная девчушка – символ поколения детей, рождённых с 1928 по 1945 годы. Они перенесли все тяготы войны: голод, холод, ожидания… Им приходилось не жить, а выживать в долгое лихолетье, брать на себя работу, предназначавшуюся взрослым, переживать невыносимые трудности, расставаясь с близкими, терпеть голод и болезни. Дети в военное время часто не знали, что такое тёплая одежда, игрушки, зато отчётливо помнят горькие материнские слёзы по отцам и братьям, не вернувшимся с фронта. Они не получали награды, их подвиги не прославляли в газетах. Их скромные усилия растворились в повседневности эпохи. Теперь и в их честь есть особый памятник: отражение судеб детей, принявших тяжёлое бремя, но бесконечно богатых сердцем.

Работа над созданием памятника длилась несколько лет. Были рассмотрены более десяти эскизов скульпторов из Хакасии, Красноярского края, Московской и Новосибирской областей.

Художник-скульптор, член тувинского регионального отделения Союза художников России Шолбан Тарачи, представив проект памятника «Дети войны», стал победителем конкурса, который проводило Министерство культуры Республики Хакасия. Его идея создать монумент, изображающий девочку, держащую в руках ласточку, как символ надежды, была горячо принята конкурсной комиссией. Скульптор поделился, как искал тот самый образ:

– Памятник создавался почти год. Самое сложное было выразить эмоции на лице девочки. Я чувствовал огромную ответственность и волнение, работая над этой скульптурой. Сначала мне казалось, что нужно выразить скорбь, но потом пришло ощущение того, что это должна быть внешне хрупкая девочка, но сильная духом. Это собирательный образ. Мне хотелось, чтобы скульптура не была похожа на те, которые установлены детям войны в других городах и регионах.

На открытии памятника присутствовали герои праздника – дети войны, руководители региона и города Абакана, почётные гости и горожане. Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов поблагодарил хакасскую региональную общественную организацию «Дети войны» за инициативу создания памятника:

– Символично, что монумент мы открываем в год 80-летния Победы. Дети войны – это те люди, которые не только помогали обеспечивать продовольствием фронт, но и те, кто после войны занимались восстановлением страны. Вместе с нами сегодня последнее поколение людей, которое своими глазами видело, что такое война. Они строили заводы и фабрили, возводили ГЭС, поднимали совхозы и вывели Советский Союз на первые позиции в мире. Благодарю всех, кто причастен к созданию этого замечательного памятника: ветеранов, Министерство культуры Республики Хакасия, Администрацию города Абакана, предпринимателей, жителей региона, которые вносили пожертвования. Его поистине можно назвать народным. А сделан он для того, чтобы передать память будущим поколениям, чтобы уже наши дети знали историю своей страны, историю очень сложного периода. Низкий поклон вам, ветераны!

Член правления общественной организации «Дети войны» Евгений Александрович Смирнов рассказал о том, каким долгим был путь к созданию монумента:

– Свершилось! Наша общественная организация выходила с инициативой создания памятника 10 лет назад. В 2015 году мэр Абакана Николай Генрихович Булакин выделил участок под его строительство, но твёрдого финансирования проекта не было, поэтому так долго пришлось ждать. От требуемых затрат на создание памятника нам удалось собрать лишь 10 процентов, это были добровольные сборы от тех, к кому мы обращались. Благодаря региональному правительству проект был включён в программу «Культура Хакасии», что обеспечило финансирование. Во время войны мы мечтали, чтобы скорее была победа, чтобы прогнали фашистов, чтобы жить без страха, мы мечтали о детстве. А теперь мы хотим, чтобы в нашей стране больше не было понятия «дети поколения войны».

Глава города Абакана Алексей Лемин, приветствуя ветеранов и жителей республиканской столицы отметил, что памятники бывают разные:

– Памятники бывают величественные, они вызывают благоговение, бывают мемориальные комплексы, которые притягивают толпы туристов, а бывают памятники, которые отличаются глубиной и проникновенностью. Наш памятник детям войны именно такой. Короткая надпись, которая говорит о многом, что пришлось пережить детям целого поколения, родившимся в эпоху невероятных испытаний. Хотели они такого детства? Конечно же, нет! Но им пришлось столкнуться с жестокой реальностью. Сложно представить, как маленьким детям всё это удалось пережить. Какой же силой духа они обладали! Открывая памятник тем мальчишкам и девчонкам, которые пережили ужас военных лет, хочется отметить, что расположен он в тихом уголке Парка Победы, вдали шума и суеты. Нашему поколению очень важно останавливаться здесь, вглядываться в детали и понимать, какая огромная сила содержится в детском сердце. Низкий поклон вам, дети войны!

Памятник, действительно, уникален. Сегодня долгое время к нему невозможно было подойти: все, кто присутствовал на открытии, старались запечатлеть творение мастера, поблагодарить его и непременно сделать фото на память. Ирина Золотухина пришла в Парк Победы вместе с сестрой и мамой, родившейся осенью 1941 года. Альбина Павловна не видела своего отца, он погиб в Запорожской области в марте 1944 года. Помнит только, как мама рассказывала, что просил её отец дочуркину фотокарточку.

– Открытие памятника «Дети войны» – очень торжественный момент не только для нашей семьи, но и всех жителей Хакасии. Это напоминание о тех, кто пережил страшные потери. Важно помнить свою историю, чтобы у нас и наших детей был мир. Конечно же, мы будем приходить к этому памятнику и возлагать цветы. Создателю памятника и руководству региона и города Абакана огромная благодарность, – сквозь слёзы произнесла Ирина.

Образ босоногой хакасской девчушки, несомненно, станет местом притяжения горожан и гостей Хакасии. Памятник высотой около четырёх метров – символ весны, возрождения и непоколебимой веры в будущее.

«Что делала ты, малышка?» – спросим мы мысленно у бронзового изваяния. Оно могло бы рассказать многое. Например, как дети носили воду раненым, поддерживали друг дружку, заботились о младших братьях и сёстрах или как ночами плакали навзрыд, глядя на забинтованные головы бойцов, лежащих без сознания… Вам, мальчикам и девочкам, прошедших через ад боевых действий и труда в тылу, наш низкий поклон…