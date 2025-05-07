20 мая розничная продажа алкогольной продукции в Абакане не допускается

Юлия Чурилова Май 7, 2025 Общество

В соответствии с постановлением Администрации города Абакана от 18.04.2025 № 622 «Об установлении дат проведения выпускных мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Абакана в 2025 году» определена дата проведения праздника «Последний звонок» для обучающихся 9-х и 11-х классов в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Абакана – 20 мая 2025 года.

На основании статьи 7 Закона Республики Хакасия от 20.12.2005 № 94-ЗРХ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Хакасия» Администрация города Абакана доводит до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), о том, что 20 мая 2025 года с 00:00 до 24:00 по местному времени не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Абакана.

 

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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