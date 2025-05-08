Почётный гражданин Абакана: гордость, совесть, честь!

Василий Филиппович Андреенко – житель нашего города, на долю которого выпала война. 18-летним парнем в июле 1942 года он ушёл на фронт. Служил на Востоке в артиллерийских войсках. Домой Василий вернулся лишь в марте 1947-го. Друг-фронтовик пригласил его в посёлок Заярск Иркутской области работать в нефтегазоразведке. Там при получении паспорта в паспортном столе он познакомился со своей будущей женой, с который прожил долгие годы, родив четверых детей. Дочь и трое сыновей подарили долгожителю 23 внука и правнука. Год назад на столетнем юбилее Василия Филипповича за столом собиралась большая семья.

Сегодня во дворе дома по улице Запорожская, где проживает наш герой, был праздник, посвящённый участнику Великой Отечественной войны Василию Филипповичу Андреенко. Большой концерт в честь Почётного гражданина города Абакана пришли смотреть не только родные и близкие, но и многочисленные соседи, собравшиеся на звуки военных мелодий.

Приветствовали прославленного ветерана Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол, Глава города Абакана Алексей Лемин и председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин.

– Я очень горжусь дружбой с Вами, Василий Филиппович, всегда рад с Вами пообщаться, послушать Ваши наставления и зарядиться от Вас энергией. Обязательно попьём чайку. Крепость духа – то, чего Вам не занимать. Василий Филиппович, дорогой, уважаемый, с праздником Вас, с наступающим 9 мая, здоровья Вам! – сказал Сергей Сокол, поздравляя ветерана.

Алексей Лемин и Альберт Тупикин вручили Василию Филипповичу Андреенко нагрудную ленту и диплом «Почётного гражданина города Абакана». Василий Филиппович стал восемнадцатым Почётным гражданином нашего города.

Глава города Абакана Алексей Лемин отметил, что звание «Почётный гражданин города Абакана» является главной наградой муниципалитета:

– Уважаемый Василий Филиппович, мы вручаем Вам эту награду со словами благодарности от горожан. Вы, действительно, этого достойны, Вы видели войну, Вы прошли войну. В Абакане представителей поколения победителей становится всё меньше, а тех, кто участвовал в боевых действиях – только двое. Василий Филиппович, спасибо Вам, спасибо Вашему поколению за мирное небо над головой. Низкий Вам поклон…

А дальше в вальсах кружились кадеты, пели и читали стихи дети, творческие коллективы и волонтёры Победы. Тепло принимал ветеран цветы, внимание и подарки, но самым неожиданным подарком из всех стала частичка Вечного огня с могилы Неизвестного солдата, доставленная в Абакан представителями Народного фронта.

Надежда Васильевна Александрова (Андреенко) поделилась своими эмоциями и секретом долгожительства своего отца:

– Испытываю чувство гордости и скорби за ушедших. В душе такое торжественное состояние быть причастной к чему-то великому. Отец первым получил частичку Вечного огня. Я даже подумать об этом не могла, папа сам такого не ожидал и очень тронут таким подарком. Спасибо огромное всем! Папа – наша опора, он научил нас любить людей, он построил дом, он посадил сад. У него большая любовь к жизни, он очень любит детей, много трудился не только ради своей семьи, а ещё и занимался общественной работой: дважды был депутатом Совета депутатов города. Он всю свою жизнь ответственный и нас приучил любить Родину и уважать людей. Про войну отец ничего не рассказывал, никогда, наверное, не принято было. Я всегда смеюсь и говорю ему, что точно служил в разведке. Праздник Победы для нашей семьи – это особенный день! Он священный! Папа очень переживает за наших ребят на СВО: отправлял им мёд, письма писал, и они ему отвечали. У папы брат погиб при взятии Берлина, поэтому для нас 9 мая – величественный день!

Нет воспоминаний о военном времени и у сына Сергея Васильевича:

– Когда в Заярске предприятие закрылось, родители вместе с моими старшими братом и сестрой переехали в Абакан. Много семей тогда сюда приехали, помню, как семьями дружили, в гости друг к другу ходили. Уже здесь родились я и младший брат. Отец долгие годы работал в Минусинской геологоразведочной партии. Про войну отец никогда не рассказывал, поэтому каких-то особенных воспоминаний у меня, к сожалению, нет. Насыщенная жизнь ему досталась: войну пережил, послевоенные годы, даже с ковидом справился в 97-летнем возрасте. Никогда не злоупотреблял ни алкоголем, ни курением, много работал, пчёл держал и всех нас к ним приучил. В более раннем возрасте я и не думал пчёл держать, но видя к этим удивительным насекомым любовь отца, проникся, теперь и я – пчеловод. А отец всё норовит помочь, беспокоится, справляемся ли мы самостоятельно. Отец всегда нас детьми воспринимает, хотя самим нам уже за семьдесят.

Вот такой он – наш Почётный гражданин города Абакана, ветеран Великой Отечественной войны Василий Филиппович Андреенко. Когда весь двор, все гости праздника слитными голосами пели в завершение торжества День Победы, особо пронзительно чувствовалось – все они, наши ветераны, и живые, и ушедшие, – люди невероятного духа!