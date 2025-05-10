День Победы в Абакане: поздравления для ветеранов приходят во дворы

Сегодня вся страна отмечает День Победы – величественный праздник, наполненный гордостью, благодарностью, уважением и признательностью. Торжества проходят не только на центральных городских площадках, но и в тихих дворах жилых домов, где чествуют тех, кому мы обязаны мирной жизнью, полной созидания, творчества и милосердия. По всей необъятной России громко звучат поздравления для тех, кого хоть как-то коснулась война.

Во дворе дома по улице Ярыгина тоже звучали военные песни и танцевали школьники. Весь праздник сегодня там для двух человек – Григория Васильевича Бычкова, ответственного строителя и образцового семьянина и для жительницы блокадного Ленинграда Людмилы Константиновны Соколовой.

Людмиле Константиновне Соколовой 85, Великая Отечественная война застала её в самом раннем детстве. Когда маленькой Люде было всего два года, её вместе с другими истощёнными детьми вывезли из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера в детский дом. Позже Людмилу Соколову удочерили, и она вместе с семьёй переехала в Абакан. Сегодня жизнь Людмилы Константиновны наполнена заботой о близких и радостью общения с многочисленными внуками и правнуками.

Григорий Васильевич Бычков, родившийся в 1936 году в Республике Тыва, отдал долг Родине в рядах армии с 1954 по 1956 годы. Он принимал участие в боевых действиях в Венгрии, а также проходил службу в Египте и Сирии. После демобилизации посвятил себя строительству и создал крепкую семью. Григорий Васильевич официально приравнен к участникам Великой Отечественной войны.

Глава города Алексей Лемин поздравил ветеранов и всех присутствующих с Днём Победы:

– Дорогие наши ветераны! Сегодня самый светлый, самый прекрасный день в году. Для всех тех, кто живёт в нашей стране, День Победы – это не просто праздничный день, это день нашей великой славы, великой гордости. Сегодня все, кто здесь, и весь наш город говорят огромное спасибо вам и вашему поколению за то, что вы спасли этот мир, за то, что вы подарили жизнь внукам и правнукам! Низкий поклон за ваш подвиг!

В этот памятный день артисты ансамбля «Фантазия» исполнили попурри из песен военных лет. Юные таланты из школы-интерната для слабовидящих подарили ветеранам трогательное выступление, исполнив стихи о войне и мире. Их искренность и непосредственность растрогали до слёз. Сотрудники УФСИН также поздравили Григория Васильевича и Людмилу Константиновну, исполнив знаменитую песню «День Победы», слова которой знают даже малыши.

Депутат Верховного Совета Республики Хакасия Олег Гавловский поздравил всех с праздником:

– Тот праздник, который мы отмечаем сегодня, – это самый главный праздник для нашей страны. Мы сейчас слышали величайшую песню «Этот День Победы». Когда-то эта победа была очень далека для тех, кто к ней шёл. Наша общая задача сейчас: как бы далеко победный год от нас ни уходил, он должен становиться нам ещё ближе. Очень важно, чтобы ни мы, ни наши потомки никогда не забывали о том, что такое фашизм, и чтили память тех, кто нас от этого фашизма спас. Низкий вам от нас поклон и светлая память тем, кто не с нами!

Григорию Васильевичу и Людмиле Константиновне вручили памятные подарки и цветы, выразив глубокую признательность за их вклад в защиту Родины.

Поздравления ветеранам стали хорошей традицией. Жители близлежащих домов выходили на балконы, подпевая знакомым песням военных лет.

С Днём Победы, наши дорогие Герои Великой Отечественной войны!