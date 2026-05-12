Абаканские юноши триумфально завершили «Лигу Сибири»

С 6 по 10 мая 2026 года в Кемерово прошёл финал межрегиональных соревнований по баскетболу «Лига Сибири» среди юношей 2009 года рождения и моложе. Город Абакан, представленный командой спортивной школы по игровым видам спорта, под чутким руководством опытного наставника Андрея Александровича Бочкарева продемонстрировал блестящую игру, завоевав заветное первое место.

Город Кемерово принял шесть сильнейших команд Сибирского региона. Помимо хозяев площадки, за первенство боролись красноярские «СШОР» и «Бастион», спортсмены из Анжеро-Судженска, Новосибирска и Абакана.

Подопечные Андрея Бочкарева показали не только высочайший уровень мастерства, но и невероятную стойкость характера. Абаканские баскетболисты одержали победу во всех пяти матчах турнира! Это не просто результат – это заявление о себе, демонстрация силы, сплочённости и таланта.

Особого признания удостоился Сергей Шишлянников, по итогам соревнований он был удостоен номинации MVP (самый ценный игрок). Его вклад в успех команды сложно переоценить: точные броски, грамотные передачи и невероятная самоотдача на площадке стали одним из ключевых факторов победы.

Поздравляем команду и тренера с отличным результатом на «Лиге Сибири»! Желаем дальнейших успехов!