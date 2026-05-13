Четвёртый сезон ГТО в «Золотой рыбке»: дошколята Абакана сдают нормативы

В детском саду «Золотая рыбка» уже в четвёртый раз стартовал приём нормативов ВФСК «ГТО» первой ступени (для детей 6-7 лет). С 21 апреля на площадке тестирования развернулся период испытаний, он продлится до конца мая. Детский сад «Золотая рыбка» является официальным пунктом тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» 1 ступени (для детей 6-7 лет) на основании Постановления Администрации г. Абакана от 16.07.2023 № 1114.

Более 150 воспитанников из 22 детских садов города Абакана сдали спортивные нормативы для получения золотого, серебряного или бронзового знака отличия. Юные спортсмены прошли пять тестов I ступени комплекса ГТО: бегали на скорость и технику, проверяли гибкость, качали пресс, метали мячи в цель, прыгали в длину с места. Все тесты – по возрасту, но без скидок на малый рост. Ребята показали настоящий характер.

На испытания пришли поддержать дошколят их родители. Эмоциональная поддержка помогала детям. Увидев старания своих детей, многие родители решили тоже сдать ГТО в ближайшее время. Вот что значит личный пример!

Сдавать нормативы ГТО следует начинать с дошкольного возраста, потому что физическое развитие ребёнка – это, прежде всего, двигательные навыки. И именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, здоровья и характера человека в будущем, отчётливо намечаются генетические особенности детей. Этот период детства характеризуется постепенным совершенствованием всех функций детского организма. Задача же педагогов и родителей заключается не в том, чтобы просто сформировать будущего здорового физически и психологически человека, а быть частью системы этого развития.

Сдача норм ГТО в дошкольном возрасте – труд непростой, требующий подготовки, но интересный и важный процесс в формировании здорового, всесторонне развитого и активного человека.

При подготовке и сдаче норм ГТО у детей развивается спортивная мотивация, желание участвовать в соревнованиях, интенсивно тренироваться, работать над собой, взаимодействовать со сверстниками, прилагать усилия для преодоления трудностей. Происходит развитие таких физических качеств, как быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость. Развиваются нравственно-волевые качества.

При подготовке и сдаче норм ГТО ребёнок прилагает огромные волевые усилия. Формируются важные качества личности: настойчивость, упорство, инициативность, выдержка, самостоятельность, дисциплинированность. Формируются навыки готовности к школе. Всё вышеперечисленное обеспечивает формирование предпосылок учебной деятельности, так как дети усваивают и применяют общие способы действия, учатся слушать и слышать, подчинять свои действия инструкции, понимать и принимать учебную задачу, последовательно выполнять действия самоконтроля.

Кроме того, участие в подобного рода мероприятиях повышает как у детей, так и у взрослых, интерес к физической культуре и здоровому образу жизни. Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволяет создавать условия для укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих силах. Во время соревнований дети получают не только радость от своих результатов, но и учатся переживать за товарищей, а также чувствуют себя маленькими участниками огромной команды спортсменов России.

Напомним, что 24 марта 2014 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Эта дата считается днём возрождения комплекса ГТО в России. Именно для решения проблемы укрепления здоровья детей Президент Владимир Путин и предложил воссоздать систему ГТО в новом формате с современными нормативами, которые будут соответствовать уровню физического развития ребёнка.