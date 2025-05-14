В верховьях реки Абакан наблюдается резкий рост уровня воды

Юлия Чурилова Май 14, 2025 Общество

После сильных осадков, прошедших в верховье реки Абакан, у г. Абаза наблюдается резкий рост уровня воды на 62 см за 9 часов, фактический уровень на 17:00 составил 411 см (опасная отметка - 490 см). Рост уровня воды продолжится. Ожидается достижение неблагоприятной отметки 450 см. Возможно затопление приусадебных участков в дачных обществах, перелив дорог, затопление пониженных участков местности в г. Абаза. Предупреждение об опасных и неблагоприятных гидрологических явлениях получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населенных пунктов, объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, нарушением энергоснабжения (источник ЧС – выпадение очень сильных осадков, повышение уровней воды).

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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