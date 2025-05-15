«Кристаллик» – обладатель престижной награды российского уровня

Медаль и Диплом лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2025» присуждены муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик». Дошкольное учреждение удостоено высокой российской награды в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2025», чей педагогический опыт в реализации государственной политики в сфере образования и воспитания признан одним из лучших в стране.

Ежегодный конкурс среди образовательных организаций Российской Федерации организуется и проводится общественно-профессиональным объединением «Невская Образовательная Ассамблея» совместно с Центром непрерывного образования и инноваций Санкт-Петербурга в рамках ежегодного Всероссийского педагогического съезда «Моя страна».

Общественное признание «Кристаллик» получил на основании конкурсных материалов, направленных в организационный комитет конкурса. В их числе была представлена деятельность абаканского дошкольного образовательного учреждения за последние три года по девяти показателям, таким, как образовательная деятельность, инфраструктура, предметно-пространственная среда, взаимодействие с семьёй, экспериментальная и инновационная деятельность, создание доступной среды и другим.

В «Кристаллике» реализуется адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, парциальная образовательная программа «Государственный (хакасский) язык для дошкольников», а модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребёнка, внедрённая в практику, способствует решению задач патриотического и духовно-нравственного воспитания.

В дошкольном учреждении разработаны и реализованы совместные сетевые проекты: с детскими садами Абакана – «Книжкина неделя», со Спортивной школой настольного тенниса города Абакана – «Спортивная семья».

В 2023 году «Кристаллику присвоен статус инновационной площадки федерального уровня по направлению «ТехноМир – развитие без границ» Национального исследовательского института Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик» действует с 1991 года. Дошкольное учреждение посещают 312 воспитанников в возрасте от полутора до 8 лет. Из 12 групп три группы компенсирующей направленности, три группы – оздоровительной направленности, четыре группы образовательной направленности с изучением хакасского языка и одна группа кратковременного пребывания.