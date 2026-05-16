«Сделано в Абакане» – это репутация, бренд и повод для гордости!

Спорткомплекс имени Николая Генриховича Булакина сегодня, 15 мая, превратился в гигантский муравейник: снуют люди с разноцветными купонами квеста, волонтёры в жилетках показывают дорогу, а за стендами – ни секунды покоя. Здесь сегодня открылось то, ради чего организаторы – Администрация города Абакана и Торгово-промышленная палата Республики Хакасия – почти полгода «жили на нервах»: шумный, пёстрый, пахнущий хлебом, мёдом, кедром, хлопком и кожей город в миниатюре – пятая, юбилейная выставка «Сделано в Абакане».

Количество участников побило все прежние рекорды: 186 производителей, самозанятых и предпринимателей не только из Абакана, но и других территорий заполнили универсальный зал, уличную территорию и даже площадку у фонтана.

Впервые в истории выставки организаторам пришлось отказать желающим. За неделю до открытия заявки продолжали поступать, но возможности площадки исчерпались. Как отметил Глава города Абакана Алексей Лемин на торжественном открытии, такая заинтересованность в участии выставки означает, что абаканский бизнес растёт, верит в себя и ему есть что с гордостью продемонстрировать гостям:

– Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые предприниматели! Абаканцы и гости нашего города! я рад вас всех приветствовать и рад открыть выставку, которая пять лет назад была лишь смелой идеей, а сейчас превратилась в главную деловую витрину Республики Хакасия и города Абакана! Пять лет назад всё это было очень скромно, в ГЦК «Победа» на втором этаже. В идею нашей выставки не верил практически никто, и как я ни объяснял в кабинетах в сером здании то, что это нужно городу, нужно республике, нужно предпринимателям, –остался непонятым. Может быть, и к счастью. Этот проект город реализует самостоятельно, вместе со своими партнёрами, и результат вы сейчас видите! В этом году у нас – необычайный ажиотаж. Каждую неделю нам писали, звонили, просились, дайте нам место, пожалуйста, в уголочке, небольшое, и не только из Абакана, но и со всей Хакасии, и из других территорий. Итог: практически 200 предпринимателей представляют свою продукцию на главной нашей выставке! Знаете, что такое – репутация территории? Это когда человек, неважно, в каком городе – в Абакане, Красноярске, Новосибирске, Москве – видит этикетку «Сделано в Абакане» и что делает? Достаёт кошелёк! Вот к этому мы с вами должны стремиться, это – наша главная цель. Самое красивое, самое вкусное, самое красивое где сделано? В Абакане! Поздравляю с открытием выставки и жалею предпринимателям, чтобы эти два дня у вас прошли не «хорошо»: желаю, чтобы они прошли напряжённо, чтобы вы за эти два дня выполнили трёхмесячную норму продажи, обзавелись новыми партнёрами, чтобы у вас появились новые идеи, планы и пути развития! С праздником!

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Хакасия Владимир Сорокин согласен с Алексеем Викторовичем:

– За пять лет пройден очень большой путь, и выставка «Сделано в Абакане» стала крупнейшим мероприятием в Хакасии и на юге Красноярского края. Все предприниматели, кто принимает сегодня участие, вы это доказываете. Эта выставка возродила традиции сибирского предпринимательства, истоки которого идут от купечества, от промышленников, которые шли сюда, осваивали Сибирь: люди с мощным характером, с огромным горением, с большим потенциалом. Желаю этому начинанию города Абакана, чтобы такими же темпами развивалось предпринимательство у нас в городе, у нас в Хакасии, и выставка становилась всё больше и мощнее!

Выставка «Сделано в Абакане» уникальна по сути: и не только в том, что участие для бизнеса – бесплатное, что предоставляется торговое оборудование, что к каждому предпринимателю – индивидуальное внимание, но и в том, что каждый посетитель выставки может сам убедиться в качестве абаканского производства, начинать разбираться в тонкостях мастерства и улавливать даже такие детали, как, например, отличать ручную лепку от литья, как звучат под пальцами разные породы дерева – дуб или ясень…

Можно попробовать белоснежное облачко зефира, сиропы и масла – от облепихового до кедрового, потрогать россыпь трав и открыть для себя уникальный фиточай, погладить полированный срез камня, холодный, гладкий, почти скользкий, или панель из дуба, где прожилки чувствуются подушечками пальцев.

Здесь, смешиваясь в единый густой шлейф, идут ароматы свежеобжаренного зернового кофе, копчёного мяса, нежной ванили, и как только попадаешь в эту атмосферу, увлекаешься, тянешься погладить войлок, кожу, шершавую керамику.

В зоне «Одежда, кожа, украшения» – особая акустика: здесь шелестят ткани, позвякивают подвески, пахнет выделанной кожей. Авторская одежда, вышивка-мотиватор, смешные рисунки, слоганы про Абакан и про человека... Мастера уверенно рассказывают, что, как и где производится, потому что отвечают за каждую строчку и шов, за полотно и фактуру.

Руководитель компании «Микс 19» Наталья Мушта уверена, что многие участники на выставке получат максимально возможное внимание посетителей, такое, которого иногда не получить и за весь год:

– Огромная благодарность Абакану за возможность участвовать в такой масштабной выставке! Я – предприниматель, и для меня цифры – самое важное. Здесь, в основном, представлен малый бизнес, и в наших торговых точках, если откровенно говорить, в день проходит от 10 до 30 человек. За эти два дня выставку «Сделано в Абакане» посетят 10 – 12 тысяч человек, то есть это та цифра, которой нам в своих торговых точках не достигнуть за один год! За этот масштаб огромное спасибо!

В универсальном зале свою продукцию представляют 104 организации – это на 6 больше, чем год назад, и на 15 больше, чем в 2024-м. Распределение выглядит так: продукты питания – 26 стендов; одежда, изделия из кожи, украшения, косметика – 34; мебель – 6; сувениры – 17; продукция производственного назначения, предметы интерьера, бытовая химия – 11; услуги – 9.

На улице развернута масштабная экспозиция: 19 шатров (новинка этого года), 35 «домиков» (удвоение по сравнению с прошлым годом) и 28 мест под открытым небом.

Здесь, конечно, своя атмосфера, свой размах: банные чаны, аэролодки, модульные дома, бетонные вазоны высотой в человеческий рост. Строители и производители выкатили всё, что могут предложить, можно потрогать, залезть, примерить, понять процессы, заказать себе такое же.

Отдельным кластером выделена зона «Абаканский сувенир», где 18 участников – от мастеров войлока до 3D-печатников и керамистов – представляют десятки работ на конкурсе, приуроченном к 95-летию города. Обязательно посмотрите! Загляните к керамистам: посуда шершавая, прохладная, с отпечатками пальцев, необычные сувенирные тарелки с хакасским орнаментом. Мастер объяснит значение каждого знака, и это – особое, доброжелательное просвещение, на нашей выставке – правило, а не исключение.

Всё это можно купить!

Впервые на выставке сегодня в 19:30 состоится показ мод местных дизайнеров. На подиум выйдут коллекции брендов LUSY GABO, «Изен», SESTRA_VETRA, TATYANA PUDOVA, «Макошь», «Степь» и других. Для предпринимателей в течение всего дня идёт насыщенная образовательная сессия «Устоять и вырасти: стратегии для нестабильных времён», программа форума – здесь: https://forumabakan.ru/

Ещё одна увлекательная история: посетителей ждёт квест-розыгрыш «Айфон в хорошие руки» от партнёра «Абакан 24». Условия простые: на входе получить купон, найти пять эмблем на выставке, собрать печати и опустить заполненную часть в лототрон. Призы: смартфон, а также мини-баня, аэрогриль, бензоинструмент и другие ценные подарки. Общий призовой фонд, собранный самими предпринимателями, составляет почти 500 тысяч рублей.

Итоги городского конкурса «Абаканский сувенир» подведут 16 мая в 17:00 на торжественном закрытии. Тогда же в 17:40 объявят обладателя айфона.

Выставка работает:

15 мая – с 11:00 до 21:00;

16 мая – с 10:00 до 18:00.

Вход свободный. Гостей ждут на территории СК имени Н.Г. Булакина, полная программа – на официальном сайте города и в соцсетях «Абакан официальный». На выставке, кроме навигации, работают наши замечательные волонтёры, они всегда вам подскажут, где искать то, что нужно именно вам!