Да будет сад! К высадке яблонь присоединяется всё больше абаканцев

Возрождение яблоневого сада в Абакане становится общим делом: накануне сортовые саженцы высаживали работники республиканской прокуратуры, а уже сегодня молодые стволики ощутили заботу представителей национальных объединений, проживающих в Абакане, абаканского Совета ветеранов и активов ТОС жилых районов. Символично, что шестая акция высадки деревьев в разных локациях Абакана диаспорами прошла в Год единства народов России. Абаканцы не словом, а делом доказывают, что укрепление дружбы, межнационального согласия и взаимопонимания между народами, проживающими на одной территории, поддерживается и совместным трудом.

Директор ПКиО Любовь Ращупкина рассказала добровольным помощникам об особенностях заглубления стволов, что очень важно для сохранения каждого саженца. Вместе с диаспорами и ветеранами над возрождением сада трудились Глава города Абакана Алексей Лемин со своим соратником по партии «Единая Россия» Александром Штыгашевым. Представителям средств массовой информации Алексей Лемин представил Александра Штыгашева как одного из кандидатов от партии в Государственную Думу и рассказал о том, как горожане реагируют на то, что в скором времени Абакан станет городом-садом:

– У нас нет отбоя от желающих поучаствовать в этом процессе. Уже высажено больше тысячи саженцев. Работаем небольшими группами: представители Хакасского муниципального банка, прокуратуры, пожарной инспекции, сегодня – диаспоры, Совет ветеранов, наши старосты. Здесь требуется качество посадки, поэтому мы не спешим. Нам предстоит высадить ещё несколько сотен яблонь. Уже сейчас видно, что подготовленной площади недостаточно, нужно дополнительно подготовить территорию, убрать бурьян и пробурить лунки. Параллельно устанавливаются опоры освещения, на которых будет размещено видеонаблюдение. Электропитание нам необходимо ещё и для полива яблонь. Кроме этого, мы расширили штат сотрудников парка, добавив две штатные единицы, потому что за всем этим хозяйством нужно ухаживать. Надеемся, что на следующий год мы уже увидим первое цветение. Планов на будущее много, сад будем формировать к столетию Абакана, и на следующий год высадим ещё тысячу деревьев, оценим, сможем ли содержать такое количество яблонь. Если сможем, то пойдём дальше.

На яблоневом поле сегодня было особенно тепло, и это не потому, что ярко светило солнце, стараясь прогреть холодный воздух, а от людей разных национальностей, дружно высаживающих райские деревья. Владимир Иванович Злаказов, представитель еврейской общины, поделился:

– Замечательно, что мы участвуем в возрождении яблоневого сада. Яблоня – символ жизни. Сажая яблоню, мы делаем подарок тем, кто будет жить после нас. Это – знак того, что мы верим в завтрашний день и заботимся о наследии. Хорошо, что люди разных национальностей объединяются в этом благом деле. Работа, а особенно посадка деревьев, которые будут радовать людей долгие годы, это как символ мира и благополучия. Вы посмотрите, все весёлые, никто не ругается: ни армяне, ни евреи, ни хакасы… Все одинаковые! Так и должно быть! После работы чай попьём вместе, за свободу, за Победу, за радость, за весну, за жизнь поговорим. Всё хорошо будет!

Высадке деревьев предшествовала встреча представителей национальных объединений с Управляющей Делами Администрации города Абакана Людмилой Степановой в Георгиевском саду. Она стала экскурсоводом и рассказала об истории создания Георгиевского сада и героях выставки «Я – внук того солдата»:

– Георгиевский сад был разбит в 2020 году по инициативе Главы города Абакана Алексея Викторовича Лемина. Здесь высажено много новых деревьев, среди них вишня и рябина. Когда все они наберут силу, то превратят это место с цветущую тихую зону. В 2021 году городской администрацией при поддержке Российского военно-исторического общества была оформлена площадка и установлен памятник Защитнику Отечества, который наш город получил в дар от его автора – скульптора Андрея Коробцова. Таких памятников в стране всего пять, и один – в Абакане. Реликтовые сосны для этого мемориала были специально заказаны и привезены из питомника, где выращиваются деревья для Красной Площади. Здесь же берёт своё начало открытая выставка. На ней регулярно меняются экспозиции, и сейчас она посвящена героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Людмила Степанова, лично знакомая с каждым из героев СВО, рассказала краткие истории о тех, кто смотрел на представителей диаспор с портретов, а затем передала слово директору Спортивного комплекса имени Н.Г. Булакина Дмитрию Кремзукову, который с гордостью представил самый масштабный спортивный объект в Сибири:

– Уникальность нашего спорткомплекса в том, что он состоит из трёх больших объектов: легкоатлетического манежа, бассейна, отвечающего всем международным стандартам, и универсального зала. К нам относится школа спортивного тенниса и открытое футбольное поле. Площадь – 25 тысяч квадратных метров. На территории спорткомплекса занимаются пять спортивных городских школ, где занятия для детей бесплатны. Главной гордостью является то, что 25 детей из наших школ – кандидаты сборных России. В год мы проводим более 160 различных мероприятий, уже завтра на нашей базе будет открыта выставка «Сделано в Абакане», куда всех вас приглашаем.