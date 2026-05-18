Абаканские тхэквондисты на соревнованиях в Красноярске показали высокий уровень мастерства

С 12 по 17 мая Красноярск стал ареной для самых масштабных поединков по тхэквондо ВТФ, где сборная команда Спортивной школы единоборств города Абакана продемонстрировала свой высокий уровень мастерства. Целая неделя напряжённых, захватывающих поединков принесла нашим спортсменам заслуженные награды и бесценный опыт.

Состоялось два крупных события: Первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо и Всероссийские соревнования «Кубок Енисея».

На сибирском доянге, где собрались лучшие из лучших, наши подрастающие таланты проявили невероятную стойкость и характер, сражаясь с сильнейшими соперниками. В условиях жесточайшей конкуренции, где каждый удар и каждое движение имеют значение, наши бойцы сумели вырвать из цепких рук соперников три ценные бронзовые награды на Первенстве. Призёрами стали Вероника Алахатаева и Анастасия Сергеевна (тренеры Владислав Сагалаков, Виталий Таянчин), а также Артём Косарев (тренер Дмитрий Попов).

Не успели отзвучать финальные свистки Первенства, как наши юниоры уже были готовы к новым вызовам! Перейдя на всероссийский уровень, спортсмены продолжили демонстрировать мастерство. Кирилл Скакалин стал серебряным призёром среди юниоров 15-17 лет на «Кубке Енисея». Это выдающееся достижение, подтверждающее его растущий потенциал. Тренирует спортсмена Дмитрий Попов.

Поздравляем абаканских тхэквондистов с высокими наградами и благодарим тренеров за профессионализм в подготовке спортсменов!