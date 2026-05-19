«AРT ИдеЯ» – площадка для развития и популяризации научных и творческих достижений молодёжи

II Международный конкурс изобретательских и творческих проектов обучающихся «AРT ИдеЯ» стал настоящим праздником молодости, таланта и инноваций. Событие, прошедшее в стенах Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, доказало, что будущее науки, дизайна и моды в надёжных руках. Этот конкурс –платформа для обмена идеями, вдохновения и формирования будущих лидеров в своих областях. В этом году конкурс проходил в рамках Десятилетия науки и технологий и Года единства народов России.

Конкурс объединил более 200 участников из Абакана, Черногорска, Аскизского района, Минусинска, Красноярска, Республики Тыва, Белоруссии, Казахстана, Монголии.

Особо отмечен высокий уровень подготовки и креативность участников из Центра детского творчества города Абакана. 34 обучающихся студии моды «Стиль», творческих объединений «Волшебный войлок», «Бисероплетение» представили свои творческие работы. Среди представленных работ – коллекции одежды «Калина-малина», «Уже не дети», «Симфония цвета», «Переполох в Зазеркалье», «Девичьи грёзы».

Работы участников из Центра детского творчества в номинациях «Авторская коллекция одежды» и «Авторская модель одежды» впечатлили членов жюри своей оригинальностью, продуманностью концепций и безупречным исполнением. Победы юных модельеров в категориях «обучающиеся 5-8 класс» и «обучающиеся 9-11 класс» свидетельствуют о системной работе педагогов и огромном потенциале воспитанников.

Номинация «Aрт-аксессуар» также продемонстрировала образцы, где даже небольшие детали могут нести в себе мощный дизайнерский заряд. Представленные работы отличались внешней привлекательностью и функциональностью, что является важным показателем для современных дизайнеров. Эта категория показала, насколько разнообразно и многогранно может быть творчество молодых талантов.

II Международный конкурс «AРT ИдеЯ» ещё раз подтвердил свою значимость как площадка для развития и популяризации научных и творческих достижений молодёжи. Он способствует укреплению международных связей, обмену опытом и воспитанию нового поколения инженеров, дизайнеров и новаторов, способных воплощать самые смелые идеи в жизнь.

Искренне поздравляем всех победителей и призёров II Международного конкурса «AРT Идея»! Их успех – это результат упорного труда, целеустремлённости и безграничной любви к выбранному делу. Желаем всем участникам не останавливаться на достигнутом, смело идти вперёд, покорять новые вершины и продолжать творить, вдохновляя окружающих своими яркими идеями.