22 мая по Хакасии прогнозируются грозы, ветер, колебание уровней воды

По Республике Хакасия днём 22 мая ожидаются грозы, при грозах сильный юго-западный ветер, местами порывы 15-18 м/с. В связи с прошедшими осадками ожидается колебание уровней воды разной интенсивности на реках, возможен выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности на территории Республики Хакасия 21 мая.

Прогнозу получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения (источник ЧС – ветер до 18 м/с).

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населенных пунктов, объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, автомобильных дорог, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, нарушением энергоснабжения (источник ЧС – высокие уровни воды).