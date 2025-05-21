Место для счастья: в Абакане вручено семь ключей от квартир

Сегодня семь взрослых людей из числа детей-сирот стали счастливыми обладателями собственных квартир в Абакане. Это – событие, ставшее настоящим праздником для них и их близких.

Новые квартиры полностью благоустроены и готовы к заселению. Каждая квартира соответствует всем современным требованиям комфорта и безопасности. Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин вместе с прокурором города Абакана Олегом Загрядским вместе с обладателями ключей проверили новые квартиры в доме по улице Генерала Тихонова. Здесь – современная детская площадка, рядом детский сад, школа, детская поликлиника – всё то, что позволит новосёлам создать уютный дом и начать новую главу в своей жизни.

Передача ключей состоялась в торжественной обстановке. Алексей Лемин говорит:

– Дорогие друзья, жизнь даётся человеку всего один раз, и нужно прожить эту жизнь достойно, красиво и честно. А для того, чтобы прожить её так, человек должен чувствовать себя защищённым, в том числе – законом и государством. Для каждого человека самое важное – это семья. А для семьи квартирный вопрос – это один из основных вопросов. Сегодня у вас начинается новый жизненный этап, очень радостный, очень важный. Сегодня перед вами открываются двери собственных новых квартир, и я желаю вам, чтобы в ваших квартирах всегда царили мир, спокойствие и любовь. Желаю, чтобы в них у вас сбывались все мечты, чтобы ваши семьи становились всё больше, а вместе с семьями появлялись и новые квартиры. Отдельные слова благодарности я выражаю наших ребятам-героям, ведь все они принимают участие в Специальной военной операции, они защищают нашу страну, наши семьи и нас с вами. Низкий поклон вам за то, что вы делаете для нас и нашей страны!

Первым свои ключи от квартиры получил Александр Марачков, он поделился своими эмоциями:

– Когда я уезжал в зону Специальной военной операции, в очереди на получение жилья я был 354 по счёту. Как приехал, подал подтверждающие документы, и буквально за две недели в очереди я стал в числе первых. До этого я жил где придётся, то у сестры, то у бабушки, в общем, как получится. А сейчас приехал, и уже своя квартира, все условия для жизни, всё отлично. Я сейчас испытываю непередаваемые эмоции, я очень благодарен за такой бесценный подарок властям Республики Хакасия, Администрации города Абакана. Спасибо Российской Федерации за то, что поддерживают всех бойцов СВО!

Александр Михайлов, второй обладатель новой квартиры, живёт с супругой и маленьким сыном, поэтому вопрос жилья для его семьи очень важен. Он делится своей историей:

– Я практически всё время нахожусь в армии на работе, я военнослужащий по контракту, постоянно в разъездах, поэтому квартиру я получил очень быстро. Я приехал из зоны СВО домой в отпуск, быстро оформил документы, и уже сегодня получил ключи от квартиры. Цены на недвижимость сейчас очень высокие, поэтому я очень рад, что теперь у нас есть своё собственное жильё, где есть все условия для комфортной жизни.

Настоящий семьянин, отец пятерых детей Андрей Сербигешев тоже сегодня в числе счастливых обладателей новой квартиры. На получение ключей он приехал вместе с супругой и шестимесячной дочерью:

– У нас большая семья: пятеро детей и мы с женой. Старшему ребёнку 12 лет, младшей дочери – 6 месяцев. В очереди на получение жилья мы стояли с 2002 года. Мы много раз судились, сначала в Аскизском районе, потом переехали в 2013 году в Абакан и встали нормально на очередь уже здесь. Сейчас постепенно будем обустраиваться, покупать новую мебель. Очень нравится то, что здесь рядом детский сад, школа и детская поликлиника. Спасибо огромное всем!

Работа по обеспечению жильём данной категории граждан будет продолжена и в дальнейшем. Полномочия по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – государственные, средства на выполнение этих полномочий поступают их республиканского и федерального бюджетов. Алексей Лемин отметил:

– Я напоминаю, что обеспечение жильём детей-сирот – это государственные полномочия, которые переданы органам местного самоуправления вместе с соответствующим финансированием на приобретение жилья для детей-сирот. На сегодня в Абакане всего в очереди более 500 человек. В течение 2024 года детям-сиротам было предоставлено 22 квартиры. За 2023, 2024, 2025 годы 19 квартир было предоставлено участникам Специальной военной операции. Из числа детей-сирот на данный момент все участники СВО обеспечены жильём, в очереди никто не стоит. Они имеют в соответствии с законом первоочередное право, и, соответственно, мы им предоставляем данные квартиры. В Абакане мы стараемся предоставлять исключительно новые хорошие квартиры, удобные для проживания, рядом – школа, детский садик, поликлиника. Для молодых семей это – лучший вариант для проживания.

В первом квартале 2025 года в Абакане на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, затрачено 25 592 905 рублей. Эти средства позволили приобрести семь квартир в различных районах города.

В 2024 году было приобретено 22 квартиры на сумму около 70 миллионов рублей, из них девять квартир были переданы участникам СВО.