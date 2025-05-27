Прилегающие к домовладениям территории должны быть аккуратными

Правила благоустройства города Абакана обязательны к исполнению, в том числе – и в части чистоты и порядка. Большинство абаканцев – добросовестные и ответственные домовладельцы, и перед их усадьбами всегда чисто и аккуратно. Но, к сожалению, есть люди, которые пренебрегают правилами и превращают территорию перед своим домом в площадку для хранения различного хлама, старых материалов, сооружают уродливые углярки или выставляют ржавые будки и павильоны. Конечно, это недопустимо, и порядок на территориях должен быть.

Сегодня Глава города Абакана провёл первое из серии совещаний по разбору принятых территориальными общественными самоуправлениями, УКХТ и ДГАЗ мер по наведению порядка на прилегающих к частным домовладениям территориях. Такие встречи с детальным обсуждением адресов и причин появления беспорядка на территории проводятся регулярно, осенью и весной. Алексей Лемин подчёркивает, что содержание прилегающих территорий, уход за ними должны стать хорошей привычкой:

– Мы делаем сплошной объезд территорий, фиксируем все факты, где территории в неприглядном виде, мусор, где складируются стройматериалы на прилегающей к домам территории, где самовольно расположены контейнеры и гаражи. По каждому случаю ведётся отработка. Начинаем с бесед и предупреждений, объясняем людям, что необходимо содержать прилегающий к вашему дому участок в надлежащем порядке. Привлечь к ответственности, наказать материально – не главная цель, главная цель – привести участок в надлежащее состояние и поддерживать там порядок. Поэтому по каждому из районов работаем отдельно, фиксируем каждый адрес, устанавливаем контрольные сроки, проверяем, снова фиксируем. Если нарушение не устранено, идёт на крайние меры: штрафы, обращения в суд, в прокуратуру, всё это отрабатывается постоянно. Завтра будет вторая часть жилых районов, на следующей неделе с коллегами будем обсуждать общественные территории: скверы, парки, территории, которые выполнялись по программе формирования комфортной городской среды и здесь мы точно так же будем смотреть, как территории содержатся и какие меры предпринимаются. За руку людей водим, заставляем наводить порядок на своих прилегающих территориях – это всё же не совсем правильно. У человека должно быть хорошей привычкой сохранять в чистоте и порядке не только свою усадьбу, но и ту территорию, которая прилегает к его дому. Такая обязанность предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В Абакане очень много частного сектора, свыше 16 тысяч домовладений, и в каждом жилом районе есть свои распространённые причины захламления прилегающих территорий. Есть отдельные улицы, на которых крайне сложно убедить домовладельцев соблюдать порядок на территории. Есть владельцы домов, которые платят штрафы не по одному разу, но не хотят убираться. Есть домовладения, по уборке захламлённых прилегающих территорий принимаются судебные решения, порядок наводится городскими силами, издержки потом взыскиваются с домовладельцев.

Специалисты территориальных общественных самоуправлений регулярно проводят рейды по территориям. Кроме этого, ДГАЗ Администрации города Абакана за январь – май 2025 года обследовал 256 земельных участков. Выявлено 54 участка, где зафиксировано самовольное занятие, 13 участков, где было нарушено разрешённое использование, 50 участков неосвоенные, 24 – неиспользуемые, 25 – заброшенные домовладения, 19 участков, на которые не оформлены права.

Все нарушения фиксируются, затем принимаются меры. Проводится демонтаж самовольно установленных на прилегающих территориях конструкций, по заброшенным объектам устанавливаются собственники для понуждения наведения порядка. По неиспользуемым участкам также устанавливаются собственники или арендаторы и в дальнейшем либо расторгается договор аренды (если участок в аренде и условия не исполняются), либо принимаются меры прокурорского реагирования, либо идут судебные процессы.

Специалисты УКХТ Администрации города Абакана за январь – май обследовали 418 участков, выдано 442 требования о наведении порядка, в том числе 131 – повторно, исполнено 325 требований.