Патриотизм и волонтёрство: благодарим тех, кто вкладывает душу в страну

Корпоративное волонтёрство – не просто красивая фраза, произнесённая в кабинете директора крупной фирмы, а живое дыхание современной эпохи, отражение глубинных процессов, происходящих в обществе. Оно объединяет людей разных профессий, возрастов, взглядов, заставляя задуматься о смысле своей деятельности и её влиянии на окружающий мир. Каждый раз, глядя на сборы гуманитарной помощи для фронта, на улыбки детей из семей погибших бойцов, приходя на большой городской праздник, который всегда создаётся вместе с волонтёрами предприятий и организаций, мы понимаем, насколько велик потенциал корпоративного волонтёрства, каким значимым оно является для будущего нашего Абакана и для всей страны.

Сегодня в Администрации города Абакана на заседании Координационного совета по поддержке и развитию добровольчества (волонтёрства) в городе Абакане главная тема для обсуждения – вклад корпоративного волонтёрства в мероприятия и акции, посвящённые празднованию 80-летия Победы в городе Абакане, помощь волонтёров участникам СВО и их семьям, поддержка участников специальной военной операции на линии фронта.

Глава города Абакана Алексей Лемин уверен, что добровольчество жизненно необходимо:

– Добровольчество – основа государственной политики, особенно сейчас, когда требуется помощь, требуется единение всего нашего общества. Только вместе, только сообща мы сможем победить. Совсем недавно отгремело 80-летие Великой Победы, и вы все прекрасно видели огромное количество событий и огромное количество волонтёров, которые нам в этом деле помогали. Мы постоянно собираем и отправляем гуманитарные грузы на СВО, и каждый груз, который мы собираем в ДНР, направляется в расположение наших бойцов, тех, кто призван из Республики Хакасия, кто мобилизован и служит на фронте. Бываем у наших бойцов часто, и совсем скоро, надеюсь, наши бойцы получат катушки оптоволокна, которые мы для них купили вместе с нашими волонтёрами. Собрать гуманитарную помощь разово сложно, но можно, а вот делать это на постоянной основе в течение трёх лет – очень трудная задача, но при этом, посмотрите, поток помощи на наш склад всегда идёт, и всегда у нас есть груз для наших бойцов. Отрадно, что мы всегда находим помощником, союзников, это наше общее дело!

2025 год Президентом России объявлен Годом Защитника Отечества, и мероприятия, направленные на поддержку участников СВО, на сохранение исторической памяти будут продолжатся постоянно. Администрация города Абакана благодарит каждого горожанина за помощь, активное участие в поддержке бойцов СВО, за помощь семьям бойцов, за работу на складе гуманитарной помощи, за выполнение новогодних желаний ребятишек, потерявших отцов на фронте, тем, кто организует благотворительные концерты и аукционы и тем, кто принимает в них участие... Было неожиданно и очень трепетно услышать сегодня слова благодарности абаканцам от участника специальной военной операции Мукумжана Мамантажева, второй гвардейский мотострелковый батальон 1442 мотострелкового полка:

– Я – участник СВО с самого первого дня. Очень сложно подобрать слова, чтобы высказать то, что чувствуешь. Спасибо вам большое, ваша помощь нам очень сильно помогает, особенно когда не чувствуешь нигде теплоту, мы знаем, что дома у нас не только наши родители, жёны, дети, но и вся Хакасия за нас молится. Мы чувствуем за спиной ваше тепло. Мне не передать слова, которые говорят мои ребята, они будут жить в моём сердце, я с ними шёл в бой. Они гордятся вами, они благодарны, и я говорю за них «Спасибо за вклад в нашу общую победу!»

Мукумжан Мамнтажев наградил председателя региональной общественной организации «Союз таджикистанцев «Бародари» Сухроба Насырова:

– Они нам всю дорогу оказывают помощь, они постоянно помогают нам дронами, генераторами, всем, что мы попросим, вкладывают свои силы. В прошлый раз мы наградили диаспору Узбекистана, в этот раз – диаспору Таджикистана. Благодарим от командования части 95383, от нашего батальона, от командиров полка огромное спасибо вам всем!

Руководитель Абаканского отделения Регионального общественного патриотического движения «Гром» Александр Соколенко Александра медалями «За содействие СВО» за личный вклад в мероприятия по поддержке участников специальной военной операции и помощь их семьям наградил Людмилу Степанову, Любовь Аёшину, Егора Бугрова, Николая Соколенко. Медалью «За содействие СВО» и медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодёжи» награждена Анна Медведева.

Искреннюю благодарность коллективам предприятий и организаций, которые сегодня вносят большой вклад в нашу общее дело, приближая Победу, выразил заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия, полковник Роман Умбиталиев.

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия поблагодарило директора ООО «Абаканэнергосбыт» Александра Петрука, директора Муниципального жилищного фонда Абакана Андрея Аплошкина, директора ООО «Аптека № 56» Ирину Зимину.

Отмечены благодарностями коллективы учреждений и предприятий города Абакана за вклад в поддержку СВО, за активную жизненную позицию, инициативу и помощь. Алексей Лемин вручил благодарственные письма заместителю председателя Верховного Совета Республики Хакасия Денису Кабанову, директору муниципального учреждения «Абаканский рынок» Евгению Кокорину, директору Мясоконсервного комбината «Абаканский» Дмитрию Ходыреву, директору «Абаканского дворца молодёжи» Андрею Патрикееву, директору Городского центра культуры «Победа» Светлане Сапрыгиной, директору «Абаканской картинной галереи им. Ф.Е. Пронских» Алине Петровой, Александру Крылову, звукооператору Молодёжного центра «АДМ», начальнику отдела организации массовых праздников и мероприятий Алёне Евтюгиной.

Благодарственные письма в адрес коллективов предприятий и организаций города Абакана, принявших активное участие в мероприятиях и патриотических акциях, посвящённых празднованию 80-летия Победы, вручены АО «Абаканские электрические сети» в лице директора Алексея Анатольевича Ханина; Отделению Банка России в Республике Хакасия в лице заместителя управляющего Владимира Витальевича Алферова, МУП «Троллейбусное управление» в лице директора Виктора Анатольевича Шевцова, предприятию «Водоканал» в лице заместителя директора Елены Николаевны Логиновой, коллективу Кампании «Малинники» в лице Юлии Федченко, Совету молодёжи Красноярской железной дороги Абаканского региона в лице Оксаны Владимировны Косых.

Алексей Лемин с большим удовольствием сегодня отметил особенного человека, волонтёра с громадным стажем, ветерана труда, педагога, музейных дел мастера, человека, который более 50 лет занимается военно-патриотической работой со студентами – Павла Фёдоровича Алексеенко, который создал серию фотоальбомов, посвящённых городу Абакану. Павлу Фёдоровичу подарили новый фотоаппарат.

Волонтёрство в сфере культуры стало уже востребованным явлением, и начальник УКМиС Администрации города Абакана Юлия Чурилова говорит:

– Очень здорово, когда к реализации крупных проектов, событийных мероприятий присоединяются корпоративные волонтёрские команды. Подготовка и проведение десятков праздничных акций и событий, посвящённых 80-летию Победы, не могли быть реализованы без участия корпоративных волонтёров: проекты «Танцплощадка. В 6 часов вечера после войны», концертные программы во дворах ветеранов – их было в этом году 80, Всероссийская акция «Бессмертный полк» в Абакане, сам городской праздник День Победы, акции «Свеча памяти» и «Великие песни Великой Победы» не стали бы такими яркими и запоминающимися без участия волонтёров.

Корпоративное волонтёрство играет роль катализатора изменений, происходящих на всех уровнях общественной жизни. Оно способствует развитию того самого социального капитала, который и составляет богатство России. Каждый акт добровольчества, каждая инициатива становятся неотъемлемой частью гуманного и открытого общества, способного решать самые сложные проблемы, способного побеждать.