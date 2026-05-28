Депутаты Абакана подводят итоги энергосбережения за 2025 год

В Абакане на заседании комитета по муниципальной экономической политике депутаты активно обсуждали проекты решений, которые будут вынесены на предстоящую сессию. Один из вопросов – итоги исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Абакане» за 2025 год.

Программа, утверждённая ещё в 2020 году, направлена на стимулирование экономии энергии и повышение эффективности энергопотребления на территории столицы Хакасии. Координатором работ выступает Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. Основная цель – создать условия для рационального использования энергоресурсов как в бюджетной сфере и муниципальных организациях, так и в жилом фонде города.

Отчёт представил начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана Александр Дорохов:

– В 2025 году по программе был реализован ряд мероприятий. Городским управлением образования проведена промывка систем отопления в 77 школах и детских садах. На эти цели было направлено более 3,5 млн рублей. УКМИС продолжило заменять старые лампы накаливания на более эффективные. Установили энергосберегающие элементы в клумбах и на территории лагеря «Звёздный». Кроме того, были заменены светильники в лагере «Меридиан». УКХТ произвело частичную замену газоразрядных ламп на энергосберегающие светильники на объектах уличного освещения. Это позволило увеличить долю энергоэффективных источников света до 95,8%, превысив плановый показатель на 6%. Общая сумма, выделенная из городского бюджета на эти мероприятия, составила более 5,15 млн рублей.

Александр Дорохов также отметил, что благодаря более тёплой зиме удельный расход тепловой энергии в муниципальных учреждениях снизился до 0,16 Гкал на квадратный метр.

Благодаря капитальному ремонту 64 многоквартирных домов, проведённому республиканским Фондом капитального ремонта, повышена их энергоэффективность. Управляющие организации активно работали с жильцами, разъясняя важность рационального потребления энергоресурсов. В результате удельный расход электроэнергии составил 34,2 кВт на квадратный метр, а горячей воды – 17,4 кубического метра на человека, что на 5% и 9% ниже плановых показателей соответственно.

Ресурсоснабжающие предприятия города вложили в реализацию программы более 37,2 млн рублей собственных средств.

«Абаканские электрические сети» провели реконструкцию и модернизацию энергетических установок, заменив некоторые устаревшие трансформаторы на новые. Это позволило снизить потери электроэнергии при передаче до 9,3%, что значительно ниже планового показателя в 11%. Также продолжена работа по выявлению безучётного потребления и установке интеллектуальных приборов учёта.

МУП «Водоканал» заменило устаревшее насосное оборудование на двух канализационных насосных станциях, установив современные частотные щиты управления. Это обеспечивает более стабильную и бесперебойную подачу ресурсов.

Благодаря ремонтным работам по замене трубопроводов отопления и горячего водоснабжения потери тепловой энергии при передаче составили 25,8%, что также ниже плановых показателей на 5%.

Директор АО «Абаканские электрические сети» Алексей Ханин, председатель депутатского комитета по муниципальной экономической политике, подчеркнул:

– Программа энергоэффективности – это всегда актуальное направление. Работа по замене уличного освещения на энергосберегающие светильники началась, насколько я помню, в 2010 году, ещё когда «Абаканская служба благоустройства» относилась к «Абаканским электрическим сетям». Мы совместно с администрацией разрабатывали систему, которая предполагала замену устаревших ламп на новые. В данном случае Управлению коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана я бы поставил оценку «отлично», они хорошо поработали. Действительно, энергопотребление старых ламп было намного выше, чем сейчас. Поэтому эта программа позволяет существенно экономить бюджетные средства.