Контрафактные вейпы опасны для здоровья — эксперт

Vii Июн 11, 2025 Новости России

Нелегальные вейпы стали одной из причин роста заболеваний среди молодежи, заявил профессор Дмитрий Еделев. По его словам, в поддельной продукции обнаруживают токсичные вещества, тяжёлые металлы, канцерогены, а также вирусы и бактерии, вызывающие воспаления в лёгких, пишет Газета.ру.

 

Он напомнил, что в 2019 году в США большинство заболевших использовали вейпы, купленные на чёрном рынке. В их составе нашли ТГК, пестициды и синильную кислоту.

 

В России продолжается изъятие несертифицированных устройств. Рейды в Крыму, Москве и других регионах выявили опасные партии популярных брендов. Экспертиза показала превышение дозы никотина и наличие вредных компонентов.

 

Еделев отметил, что такие изделия могут вызывать тяжёлые осложнения — от лёгочных заболеваний до неврологических и онкологических проблем. Отсутствие маркировки и предупреждений делает поддельные вейпы особенно опасными, так как они кажутся менее вредными.

 

С ростом акцизов в 2024 году качественная продукция стала недоступной для многих, что привело к всплеску продаж дешёвого и опасного контрафакта.

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