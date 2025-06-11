Контрафактные вейпы опасны для здоровья — эксперт

Нелегальные вейпы стали одной из причин роста заболеваний среди молодежи, заявил профессор Дмитрий Еделев. По его словам, в поддельной продукции обнаруживают токсичные вещества, тяжёлые металлы, канцерогены, а также вирусы и бактерии, вызывающие воспаления в лёгких, пишет Газета.ру .

Он напомнил, что в 2019 году в США большинство заболевших использовали вейпы, купленные на чёрном рынке. В их составе нашли ТГК, пестициды и синильную кислоту.

В России продолжается изъятие несертифицированных устройств. Рейды в Крыму, Москве и других регионах выявили опасные партии популярных брендов. Экспертиза показала превышение дозы никотина и наличие вредных компонентов.

Еделев отметил, что такие изделия могут вызывать тяжёлые осложнения — от лёгочных заболеваний до неврологических и онкологических проблем. Отсутствие маркировки и предупреждений делает поддельные вейпы особенно опасными, так как они кажутся менее вредными.

С ростом акцизов в 2024 году качественная продукция стала недоступной для многих, что привело к всплеску продаж дешёвого и опасного контрафакта.