С Днём России!

Юлия Чурилова Июн 12, 2025 Общество

Дорогие соотечественники! Сегодня – День России, день свободы, единства и солидарности всех, кого связывает общая судьба жить в великом российском государстве. День России – воплощение гордости за исторические события, культуру и свершения предыдущих поколений, нравственное достоинство и стремление к совершенству.

Истинный источник счастья русского человека, независимо от региона проживания, этнической принадлежности и культурного фона, состоит в духовной близости к России, её истории, науке, искусству, литературе, языку. Эти ценности объединяют нас, формируют наше мировоззрение и определяют уникальность личности каждого жителя нашей страны.

Сегодня – важный день национальной самобытности и признания исторической роли России в мировом пространстве, и мы все вместе ценим и оберегаем наследие наших предков, бережно относясь к собственному вкладу в нашу страну.

Наша страна огромна, бесчисленны её природные богатства, неповторима красота природы. Повсюду – своя индивидуальная история, уникальные черты ландшафта, легенды и предания, придающие особое обаяние каждому региону.

Глубокая мудрость, свойственная русскому человеку, способность воспринимать мир целостно, гармонично сочетать разум и душевные порывы позволяют поколениям идти вперёд, оставаясь верными идеалам добра, истины и человечности.

Желаем вам счастья, радости, благополучия и твёрдой уверенности в будущем. Пусть наша страна будет всегда крепкой, свободной, убеждённой в своём выборе, пусть будет любимым домом для каждого, кто посвятил ей свою жизнь и труд.

С праздником, дорогие друзья!

 

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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