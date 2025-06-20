«Кубок Сибири» завершён, ждём следующих соревнований!

В Абакане завершились межрегиональные соревнования по плаванию «Кубок Сибири»: 11 регионов, более 700 участников в возрасте от 11 до 15 лет, 24 вида двоеборья, 10 видов эстафет и, конечно же, эмоции: победителей, призёров, тех, кто достиг своей цели, тех, кто жаждет улучшить собственный результат, тренеров, зрителей, родителей… Соревновались в «Кубке Сибири» на водной глади бассейна в спорткомплексе им. Н.Г. Булакина юноши и девушки в двух возрастных группах – 11-13 лет и 14-15 лет на дистанциях от 50 до 1500 метров, в стилях баттерфляй, вольный стиль, комплексное плавание, на спине, брасс.

Три дня выверенных полётов с точки старта и входов в воду, скольжения, вращений, напряжения, координации, эффектности, красоты, скоростей… Директор абаканской спортивной школы по плаванию Сергей Бережной оценил успехи наших спортсменов:

– Наша школа на этих соревнованиях выступила очень хорошо. Особенно отмечу наших ребят в командном, эстафетном плавании, было 42 команды, и наши спортсмены в четырёх эстафетах заняли призовые места – серебро, бронзу, младшая смешанная эстафета выиграла соревнования. «Кубок Сибири» у нас проходит уже двенадцатый год подряд, это традиция, мы будем её сохранять и лелеять. С каждым годом к нам приезжает всё больше спортсменов, а это значит, что состязания у нас пользуются большим успехом!

На «Кубке Сибири», по традиции, лучшим спортсменам соревнований вручают специальные призы Главы города Абакана. Обладательница приза тринадцатилетняя Мария Морозова из Красноярска («Дворец водного спорта»), поделилась своими впечатлениями:

– Я занимаюсь девять лет, меня в детстве, в года четыре, папа отдал на плавание. До сих пор занимаюсь. Это не первые мои соревнования, я готовилась, тренировки были два раза в день, с общефизической подготовкой и водой, по три часа. Результатом я не очень довольна, но тому, что получила приз, очень рада! На сотке брассом я проплыла за 1,13.

Лучший пловец этих состязаний четырнадцатилетний Никита Кузнецов из города Омска («Сибирский нефтяник»), улучшил некоторые свои результаты и очень доволен:

– Мне понравилось! Очень крутой город, классный бассейн! Я рад, что некоторые дистанции улучшил, с лучшим результатом прошёл. На «полторашку» – 17,07, на 400 – 4,20, на 200 – 2,04 и на 100 – 57 секунд. Получил медаль за двоеборье, за 400 и за 500 метров. Меня в спорт привели родители, я занимаюсь с шести лет, восьмой год. Я получил главный приз Абакана, очень рад, буду носить с удовольствием.

Ещё один победитель, обладатель золотой медали Михаил Токарев из Барнаула делится:

– Был все три дня сосредоточен на соревнованиях. Хотелось, конечно, получше проплыть под конец сезона. Есть куда расти. Мы были в Абакане уже несколько раз, мне очень нравится, прекрасный город, особенно нравятся люди: приветливые, отзывчивые, добрые.

Конечно, каждый тренер заинтересован в том, чтобы именно его спортсмены занимали весь пьедестал, чтобы были рекорды и звания. Для достижения мечты, конечно, принимать участие в состязания разных уровней. Тренер плавательного клуба «Спартак» из Красноярска Дмитрий Рыжов регулярно привозит своих воспитанников в Абакан:

– Я не впервые на «Кубке Сибири», нам очень нравится организация соревнований в Абакане, мы часто приезжаем, были в апреле на турнире «Время побеждать» и сейчас с большим удовольствием приехали. Организация соответствует уровню соревнований. Результаты нашей команды в целом удовлетворительные, но всегда можно лучше!

Желаем всем спортсменам и тренерам: пусть результаты всегда становятся лучше! Ждём на следующих состязаниях!

Протоколы соревнований здесь: https://timing.openband.ru/2024/EGR/10/