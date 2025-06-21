Команда Лицея представит Хакасию на Всероссийском этапе «Президентских состязаний»

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» – одни из самых массовых соревнований школьников, которые проводятся во всех регионах нашей большой страны. В 2025 году в соревнованиях приняли участие обучающиеся 5-х классов.

В муниципальном этапе соревнований, состоявшемся 28 и 30 апреля на территории ФОКОТ МБОУ «Гимназия» г. Абакана, участвовали 22 класс-команды из двадцати двух школ. Ребята соревновались в спортивном многоборье: бег на различные дистанции, подтягивание на перекладине для мальчиков, отжимание для девочек, упражнение на пресс, прыжки в длину, наклон вперед; эстафетные забеги и демонстрация теоретических знаний о спорте и Олимпийском движении. В отдельных видах определены лучшие класс-команды.

Спортивное многоборье:

1 место – Лицей имени Н.Г. Булакина;

2 место – Гимназия;

3 место – школа № 25.

Легкоатлетическая эстафета:

1 место – школа № 7;

2 место – Гимназия;

3 место – школа № 26.

Теоретический конкурс:

1 место – Лицей им. Н.Г. Булакина;

2 место – школа № 7;

3 место – школа № 11.

«Подвижные игры»:

1 место – Лицей им. Н.Г. Булакина;

2 место – школа № 26;

3 место – школа № 29.

В итоговом зачёте победила класс-команда Лицея им. Н.Г. Булакина. Второе место – у обучающихся Гимназии. Третье место – у класс-команды школы № 26.

29 мая в п. Усть-Абакан состоялся региональный этап «Президентских состязаний», в котором победу одержала команда абаканского Лицея им. Н.Г. Булакина. Именно эта класс-команда будет представлять нашу республику на Всероссийском этапе в Анапе в сентябре 2025 г.