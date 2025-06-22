22 июня 1941 года – День памяти и скорби о защитниках Родины…

84 года назад, ранним утром 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война – одно из самых трагических событий XX века, оставивших глубокий след в судьбе каждой семьи. Война пришла неожиданно и жестоко, разрушив миллионы судеб, оставив боль утраты и горечь потерь практически каждому дому.

Те события оставили неизгладимый след в душе нашего народа. Годы военных сражений были полны беспримерного мужества и стойкости советских людей, вставших на защиту своей земли от захватчиков. Солдаты шли в бой, понимая, что возвратятся домой далеко не все, оставляя близких в слезах и страхе ожидания.

Память о защитниках навсегда живёт в сердце каждого россиянина. Сегодня мы преклоняем колени перед памятью героев, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю нашей Родины. Мы чтим и любим ветеранов, оставшихся среди нас, ведь каждый из них прошёл сквозь адские испытания, вернувшись живым лишь чудом.

Сегодня в Парке Победы прошёл митинг, посвящённый памяти и скорби наших героев. Глава Хакасии Валентин Коновалов обратился к абаканцам:

– 22 июня 1941 года нацистская Германия со своими союзниками напала на Советский союз, на нашу Родину без объявления войны. Они начали и вели ту войну на уничтожение... Из озвученных потерь – 26-27 миллионов человек, больше 2/3 потерь было мирное население. Это если бы мы взяли Берлин и те страны, которые боролись против нас, уничтожили бы порядка 20% мирных жителей. Но мы этого не сделали. Мы вели войну и ведём на протяжении всего существования нашего государства крайне гуманно и цивилизованно. Тому подтверждение сегодняшние события, которые происходят в ходе Специальной военной операции. Никто не думал, что это будет настолько цинично и жестоко, и так будет уничтожаться и мирное население, и пленное. Важно, чтобы мы помнили: в первый год войны мы понесли порядка 40% всех военных потерь, это страшные цифры, но они говорят о том, насколько бесчеловечной силе мы противостояли. Наш народ смог преодолеть её огромными жертвами и своей кровью! Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто погиб с оружием в руках, защищая Родину. Погиб в блокадном Ленинграде. Всех тех, кто своим трудом в тылу на полях, у станков, в госпиталях приближал победу, не щадил себя и своё здоровье. Важно помнить эти уроки истории, потому что история циклична. Она, к сожалению, повторяется, но она нам дана для того, чтобы мы делали выводы и учились на примерах наших героических предков. Сегодня наши бойцы, наша армия также ведут боевые действия, и как наши деды, прадеды жертвуют жизнью и здоровьем ради нашего народа и ради нашей свободы, ради справедливости. Я уверен, что победа так же будет за нами, как и в 1945 году!

О важности памяти о нашей истории и наших ветеранах в своём выступлении говорил Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин:

– На нашу страну вероломно напали фашистские захватчики. Страна не была готова к той войне... За первые недели боёв погибли десятки тысяч бойцов. Были сожжены тысячи самолётов. Сотни тысяч бойцов были окружены и не все из них вернулись домой... Абакан был за тысячи километров от боёв, от линии фронта. Но жители Абакана в полной мере разделили судьбу своего народа. Абакан и его промышленность перестраивались под нужды фронта: были открыты швейные мастерские, в паровозном депо Абакана сделали цех по производству снарядов. За эти четыре года из Абакана отправлялись эшелоны с продовольствием, обмундированием, снарядами. Снаряды делались руками подростков и женщин взамен тех, кто ушёл на фронт. В 1941 году в Абакане была сформирована 309-я стрелковая дивизия, практически полностью погибшая и расформированная в декабре 1941. Повторно дивизия сформирована уже в 1942 году, всем известная – Пирятинская дивизия, с Победой дошедшая до Берлина. Был сформирован 928-й стрелковый полк, запасной лыжный полк. За годы войны в Абакане был собран санитарный поезд, направленный на фронт. Более 40 паровозов отправили на фронт с запасными частями и инструментами. Более 18 тысяч абаканцев ушли на фронт. 5198 человек не вернулись. Более 12 тысяч человек вернулись с ранениями и контузиями. 22 июня 1941 года – день памяти нашего народа о всех погибших в боях, замученных и сожжённых в концлагерях, умерших от холода и лишений в блокадном Ленинграде. Это – день скорби. Мы скорбим о всех тех, кто ценой своей жизни выполнял свой долг в те тяжёлые годы. Этот день – символ утраты и мужества, боли и сопротивления. Это – символ единения всего народа. Это – напоминание всем о том, как хрупок этот мир и какой ценой наши деды и прадеды взяли эту Победу.

Сегодня мы вспоминаем прошлое, храня в сердцах уважение к погибшим и благодарность выжившим героям. Благодаря им мы можем жить свободно, любить свою страну и строить будущее без страха.

Низко поклонившись памяти всех погибших, мы говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто». Вечная слава героям!