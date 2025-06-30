В Абакане началась приёмка школ к новому учебному году

Сегодня Городское управление образования Администрации города Абакана начало проверку готовности школ к новому учебному году. Комиссия, в состав которой, помимо специалистов ГУО, входят представители территориального общественного самоуправления (ТОС), профсоюза образования, родители и сотрудники полиции, проводит инспекцию школьных учреждений. В ходе проверки анализируются образовательные планы, осматриваются территории и внутренние помещения школ.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности: проверяется наличие и работоспособность систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, кнопок экстренного вызова. Оценивается состояние эвакуационных путей и запасных выходов, наличие планов эвакуации и инструкций для персонала и учащихся.

Помимо безопасности, комиссия оценивает санитарное состояние пищеблоков и столовых, наличие необходимого оборудования и квалификацию персонала. Важным аспектом является проверка медицинских кабинетов, укомплектованность их медикаментами и наличие лицензий на осуществление медицинской деятельности.

Проверяется готовность учебных кабинетов: наличие необходимой мебели, оборудования, учебных материалов и пособий. Особое внимание уделяется кабинетам, предназначенным для проведения практических и лабораторных работ, где необходимо обеспечить соблюдение правил техники безопасности.

Заместитель Главы города Абакана по социальным вопросам Татьяна Карташова рассказала о том, как происходит проверка:

– Сегодня наша комиссия начала работу по проверке всех городских школ к новому учебному году. Напомню, что у нас есть школы, которые находятся на капитальном ремонте двухгодичного цикла – это школы № 10 и № 30, и школа № 1 – на капремонте в этом году. Городских средств в бюджете предусмотрено на текущие ремонты 15 миллионов рублей. Они распределены на необходимые работы в школах, часто это – тепловой узел, замена оконных блоков. Также это ремонт отопительных систем, ремонты водопровода и кровли, – в каждой школе есть такие случаи, где нужен текущий ремонт. Безусловно, это те моменты, по которым есть предписания контрольных и надзорных органов. Учитывая, что мы каждый год осуществляем приёмку школ и в течение года следим за организацией горячего питания, безопасности, за содержанием территорий, то в школах бываем неоднократно. Смотрим, что и как изменилось, как подготовлен коллектив школы. Например, мы сейчас в школе № 29, и хочу отметить, что здесь очень хорошо обустроены большие коридорные пространства, много полезной информации, она оформлена по-новому, с куар-кодами, – это новые веяния в молодёжной среде. Очень много зелени, это и понятно, ведь в школе есть целый зимний сад-оранжерея, в котором выращиваются в течение года комнатные растения. Конечно, смотрим, чтобы все кабинеты были в порядке: правильное освещение, оборудование, которое должно быть в рабочем состоянии. Также смотрим территории всех школ, даём рекомендации. Городское управление образования ежегодно по итогам таких комплексных проверок по разным направлениям собирает директоров и их заместителей в тех школах, где есть интересный опыт. Например, школа № 26 в 2024 году к своему юбилею сделала очень хорошее школьное пространство, и там мы собрали всех директоров, чтобы они посмотрели, как можно преобразовать школьные рекреации. В школе № 25 создан хороший музей. Для того, чтобы музейное школьное движение продолжалось, директора знакомятся с этим направлением в этой же школе. На базе Лицея имени Николая Генриховича Булакина мы неоднократно проводили методические семинары в плане организации питания школьников, чтобы коллеги переняли этот положительный опыт. В целом, все руководители и команды администрации школ принимают участие в том, чтобы школа была безопасной, комфортной, и в ней было всё необходимое для организации образовательного процесса для начала нового учебного года.

По результатам проверки каждой школе выдаётся акт готовности, в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения. Цель проверок – обеспечить безопасную и комфортную образовательную среду для абаканских школьников, а также создать все необходимые условия для успешного учебного процесса. Результаты проверок будут рассмотрены на заседании Городского управления образования Администрации города Абакана, после чего будут приняты соответствующие решения.