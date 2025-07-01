За 100 баллов на ЕГЭ выпускникам и учителям вручены премии

Сегодня в Администрации города Абакана выпускникам абаканских муниципальных школ, получившим на государственной итоговой аттестации 100 баллов по предмету, и их учителям-предметникам вручены денежные премии. Глава города Абакана Алексей Лемин поздравил выпускников, учителей и родителей с выдающимися результатами:

– Дорогие наши герои, учителя, родители! Сегодня мы награждаем и чествуем лучших из лучших, лучших из более чем тысячи абаканских выпускников, кто не просто успешно сдал ЕГЭ и получил аттестат, а сделал это на наивысшие 100 баллов!

Дорогие выпускники! Вам выпала редкая честь пройти через жернова этих сложнейших экзаменов и выйти из них огранёнными бриллиантами нашего города! Мы все прекрасно понимаем, что чудес и случайностей не бывает: невозможно, чтобы кто-то старался за вас, ваши учителя или ваши родители. Невозможно, чтобы знания кто-то вбил вам в голову. Эти знания можно только пропустить через себя, глубоко, осознанно. Делать это на протяжении всех 11 лет, но это – ваш выбор, ваш путь, который увенчался успехом.

Сегодня мы не просто вручаем вам премии, мы вручаем вам признание – за ваш труд, упорство и талант. Это – ваша очень большая и серьёзная победа, которая изменит вашу жизнь. Эта победа даст вам прекрасные стартовые позиции и позволит ставить ещё более амбициозные цели и задачи и к ним идти.

Сегодня мы награждаем и чествуем ваших учителей, кто не просто учил, а вложил в вас душу. Ещё мы говорим слова благодарности родителям. Родители счастливы, мне кажется, даже больше, чем выпускники. Вы их самая большая любовь и гордость!

Дорогие ребята, вы – большая гордость не только своих родителей и школы. Вы – большая гордость нашего города, нашей республики. Как бы далеко ни заносила вас жизнь, куда бы вы ни уехали учиться, обязательно возвращайтесь в родной город, мы вас очень любим и ждём!