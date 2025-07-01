За 100 баллов на ЕГЭ выпускникам и учителям вручены премии

Сегодня в Администрации города Абакана выпускникам абаканских муниципальных школ, получившим на государственной итоговой аттестации 100 баллов по предмету, и их учителям-предметникам вручены денежные премии. Глава города Абакана Алексей Лемин поздравил выпускников, учителей и родителей с выдающимися результатами:
– Дорогие наши герои, учителя, родители! Сегодня мы награждаем и чествуем лучших из лучших, лучших из более чем тысячи абаканских выпускников, кто не просто успешно сдал ЕГЭ и получил аттестат, а сделал это на наивысшие 100 баллов!
Дорогие выпускники! Вам выпала редкая честь пройти через жернова этих сложнейших экзаменов и выйти из них огранёнными бриллиантами нашего города! Мы все прекрасно понимаем, что чудес и случайностей не бывает: невозможно, чтобы кто-то старался за вас, ваши учителя или ваши родители. Невозможно, чтобы знания кто-то вбил вам в голову. Эти знания можно только пропустить через себя, глубоко, осознанно. Делать это на протяжении всех 11 лет, но это – ваш выбор, ваш путь, который увенчался успехом.
Сегодня мы не просто вручаем вам премии, мы вручаем вам признание – за ваш труд, упорство и талант. Это – ваша очень большая и серьёзная победа, которая изменит вашу жизнь. Эта победа даст вам прекрасные стартовые позиции и позволит ставить ещё более амбициозные цели и задачи и к ним идти.
Сегодня мы награждаем и чествуем ваших учителей, кто не просто учил, а вложил в вас душу. Ещё мы говорим слова благодарности родителям. Родители счастливы, мне кажется, даже больше, чем выпускники. Вы их самая большая любовь и гордость!
Дорогие ребята, вы – большая гордость не только своих родителей и школы. Вы – большая гордость нашего города, нашей республики. Как бы далеко ни заносила вас жизнь, куда бы вы ни уехали учиться, обязательно возвращайтесь в родной город, мы вас очень любим и ждём!
За наивысшие результаты на государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 2025 года награждены:
Владислав Владимирович Галат, выпускник муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Гимназия», получивший 100 баллов на экзамене по химии;
Дарья Сергеевна Курагина, выпускница муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина», получившая 100 баллов на экзамене по русскому языку;
Екатерина Романовна Поротникова, выпускница муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина», получившая 100 баллов на экзамене по химии;
Захар Сосновский, выпускник муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Гимназия», получивший 100 баллов на экзамене по химии;
Софья Станиславна Толстикова, выпускница муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1», получившая 100 баллов на экзамене по химии;
Софья Романовна Фурман, выпускница муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25», получившая 100 баллов на экзамене по русскому языку.
Юлия Спрыгина, учитель химии Гимназии (у неё в этом году – два стобалльника, Захар и Владислав), поделилась секретами подготовки:
– С седьмого класса у меня начинается «внеурочка», и моя задача – влюбить ребёнка в предмет. В 8 классе мы готовимся к ОГЭ, в 10 и 11 уже и олимпиады, и подготовка к ЕГЭ. Это – ежедневный труд и ребёнка, и учителя, и родителей.
У Захара и Владислава присутствовал «соревновательный процесс»: каждый старался взять победу в свои руки, и результат получился достойным. мы сначала не поверили, что сразу двое стобалльников. Это не просто так, это труд, труд, труд!
Премии и Почётные грамоты Администрации города Абакана вручены:
Юлии Валерьевне Алешечкиной, учителю русского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»;
Виктору Алексеевичу Ларионову, учителю химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»;
Ларисе Ивановне Леоновой, учителю химии и биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
Юлии Николаевне Спрыгиной, учителю химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Гимназия»;
Лилии Халялаевне Тургинековой, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25».
Директорам школ – Ирине Лаврентьевне Яковлевой, Людмиле Борисовне Огурцовой, Алле Викторовне Селиваненко, Шалико Ивериевичу Беруашвили – вручены благодарственные письма Главы города Абакана.
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