Благоустройство дворовых и общественных территорий в Абакане идёт по плану

Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин на еженедельном штабе по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудил с подрядчиками этапы запланированных работ по благоустройству. В этом году в Абакане преображаются 5 дворов и 17 общественных территорий. Алексей Лемин акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков и качества выполнения работ. Он подчеркнул, что благоустройство должно соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности для жителей города:

– В этом году мы обустраиваем 5 дворовых территорий. Сроки контрактов предполагают провести эти работы до конца сентября, но мы планируем, что все работы, в том числе установление малых архитектурных форм, будут завершены до конца июля. Асфальтовые работы по всем объектам завершены, осталась установка малых форм.

По благоустройству общественных территорий у нас очень большой объём работ, несмотря на сложный финансовый год. Самый крупный объект этого года – это Парк Культуры и Отдыха. Многие уже видели тот объём работ, который там проводится. Часть запланированного уже выполнена, например, мы завершили две парковки. Сейчас активно ведутся работы по сценической площадке, а также по двум спортивным площадкам и пляжу. В общей сложности, более 100 миллионов рублей предусмотрено в 2025 году на благоустройство Парка Культуры и Отдыха.

Кроме того, идут работы по муниципальной программе «Градостроительная политика». Все территории разные, где-то минимальный объём, где-то – очень большой. Далеко не по всем территориям мы нашли подрядчиков, есть определённые сложности именно с дорожными работами. Приступили к благоустройству в парках Комсомольский и Черногорский. В Преображенском парке скоро появится новый, современный, комфортабельный туалет.

У нас также добавляются несколько объектов, где необходимо провести дорожные работы. Объявили торги по асфальтированию улицы Пирятинская от воинской части в сторону федеральной автодороги. Запланирована отсыпка улицы Саянская с перспективой на следующий год под асфальтирование. Также мы начинаем капитальный ремонт улицы Крылова в границах от улицы Маршала Жукова до улицы Макаренко.