9 августа в Абакане – День города: знакомимся с программой

9 августа Абакан отметит свой ежегодный праздник – День города, он, по традиции, будет полон ярких концертов, увлекательных программ, представлений, состязаний на любой вкус горожан и гостей. Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин на организационном комитете обсудил подготовку, организацию безопасности предстоящего праздника и выступлений и готовность городских площадок принять большое количество зрителей. Алексей Лемин резюмировал:

– Дневная программа празднования Дня города будет сосредоточена в Парке Культуры и Отдыха, для этого мы подготовили новую площадку и совсем скоро мы введём её в эксплуатацию. Работать будут две сцены: возле входа в спорткомплекс – с 12:00, новая сцена возле скейт-площадки – с 16:00 до 22:00 с очень интересной, современной, молодёжной программой электронной музыки, дискотекой, с нашими звёздными гостями. Дневная программа будет более насыщенная, чем мы проводили в предыдущие годы. Мы постепенно растём, развиваемся, стараемся сделать что-то новое, необычное, поэтому я приглашаю всех абаканцев на День города! С 12 часов ждём взрослых и ребятишек в Парк Культуры и Отдыха поиграть, поучаствовать в мастер-классах, посетить разные интересные локации. А вечером откроются две площадки – на стадионе «Саяны» с главным гостем – группой «Чайф» и в Парк Культуры и Отдыха – на новую современную площадку со звездой Елизаветой Роднянской, женским голосом знаменитой музыкальной группы «Руки вверх». Подготовка главной сценической площадки в ПКиО практически завершена, сцена нами уже приобретена и установлена. Ограждения, которые требуются для безопасности и пропуска зрителей, уже смонтированы. Никаких сложностей нет, Парк Культуры и Отдыха будет готов для празднования Дня города.

Подробно о заглавной теме праздника, программе, её участниках рассказала на оргкомитете начальник Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана Юлия Чурилова:

– «Что для вас счастье?» – так звучит концепция праздника в 2025 году. Праздничная программа и локации будут раскрывать тему дня. Как и в 2024 году, в 2025 году День города совпадает с проведением в России Дня физкультурника, и спортивный праздник станет частью главного городского события. Начнётся праздник в Парке Культуры и Отдыха с работы площадки «Счастье в спорте». На футбольном поле будут организованы физкультурно-спортивные программы при поддержке спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина и физкультурно-оздоровительного комплекса «Тепсей». По многолетней абаканской традиции, в День города состоятся легкоатлетические забеги «Стартуют все» на территории парка. В 12:00 праздник начнётся на всей территории Парка Культуры и Отдыха. У спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина будет организована большая площадка «Счастье в семье». Это интерактивные, выставочные программы, мастер-классы для детей и родителей, тематические фотозоны. В этом году здесь разместятся локации партнёров праздника. Компания «Малинники» проведёт вместе с нами фестиваль «Медвежья ягода», национальная спутниковая компания реализует проект «Триколор в твоём городе». Проект – большая развлекательная площадка, на которой будут квесты, мастер-классы, съёмки фильма о Дне города, детская анимация. На третьей парковке спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина состоится программа «Счастье в движении». Это выставка автомобилей и соревнования среди дрифтеров «Кубок водокачки». Площадка у первого моста под названием «Счастье знать свои традиции» по просьбе абаканцев вновь будет фольклорной. Творческие коллективы Хакасии и Красноярского края, мастера декоративно-прикладного творчества создадут для абаканцев и гостей столицы Хакасия атмосферу традиционной русской народной культуры и хакасской культуры. В берёзовой роще для детей и взрослых будут народные игры и хороводы. Ещё одна «фишка» этой площадки – интерактивная программа «Подворье кузнеца» – это мастер-класс по ковке гвоздей, монет и других изделий из металла. Попробовать себя в кузнечном деле можно будет и взрослым, и детям совершенно бесплатно. Главная площадка в ПКиО «Счастье быть молодым» начнёт работу в 16:00 с фестиваля электронной музыки, продолжит программу фестиваль современной музыки «Громче». В 20:00 на сцену выйдут сибирский коллектив «Jump More», предлагающий уникальный микс тяжёлых гитар, вокала и звучания саксофона, дополненного танцевальной частью. В 21:00 начнётся программа Елизаветы Роднянской, она выступит вместе с известным московским диджеем Miss LA. Завершится праздник в Парке Культуры и Отдыха ярким фейерверком. В 20:00 концертная программа «Счастье быть абаканцем» начнётся на центральной площадке спортивного комплекса «Саяны». В 20:00 выступит абаканская группа «Штопор», а хэдлайнером концерта станет группа «Чайф». Завершится событие также красочным фейерверком.

Продажа билетов на стадион «Саяны» начнётся уже завтра, 9 июля, в кассах спорткомплекса «Саяны». Режим работы касс – с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед с 14:00 до 15:00. Завтра же начнётся продажа билетов в фан-зону в электронном формате. Важно: на трибуны билеты будут продаваться только в кассах, в фан-зону – только электронно.