День семьи, любви и верности в Абакане: секреты долгого счастья

Традиционно в День семьи, любви и верности город Абакан чествует тех, чья любовь является примером для подражания. На центральной аллее Преображенского парка накануне собрались преданные и счастливые семьи нашего города, сумевшие сохранить чувства и уважение друг к другу на протяжении долгих лет совместной жизни, а также молодые семейные пары, только вступающие на нелёгкий, но важный путь совместной жизни.

Глава города Абакана Алексей Лемин поздравил собравшихся, отметив важность семейного опыта и ценностей, передающихся следующим поколениям:

– Семья – это самое важное в жизни человека. Мы все прекрасно понимаем ценность поддержки близких людей, мудрость родительского совета. Мы совершенно счастливы, когда приходим домой, туда, где нас ждут люди, которые нас понимают и в нас верят, люди, которые с нами честны и откровенны. Уважение, забота, любовь детей и внуков – это главный смысл жизни. Богатыми можно назвать тех родителей, которые заложили в детях то, что семья – самое ценное, что у нас есть. Эта мудрость приходит с годами: кому-то в юности, кому-то со временем, кому-то, когда седина появляется на висках... Несомненно, самыми счастливыми можно назвать тех людей, которые крепко взяли за руку своего любимого человека в юности и шли вместе на протяжении всей жизни. Как бы ни говорили, этот путь не назовёшь сказкой. На самом деле это – настоящая жизнь, и в ней было всё: любовь, романтика, уважение, забота, уступки, терпение, но в совокупности это называется настоящей любовью. Мне хочется нашу молодёжь, которая только встала на этот путь, привести в этот зал и показать им, как должна выглядеть настоящая любовь. Хочется, чтобы в нашем городе было не просто много людей, а было много счастливых семей!

Особым почётом были отмечены две замечательные семьи, прожившие вместе десятки лет и ставшие ярким символом семейного благополучия. Валерий Александрович и Александра Павловна Ратковы родились и выросли в одной деревне, познакомились ещё детьми, позже решили связать судьбу и создать счастливую семью. В прошлом году пара отметила 65 лет супружеской жизни. В семье трое детей, внук и шесть правнуков. Их рецепт семейного успеха прост: безусловная любовь, умение понимать друг друга и находить компромиссы.

Михаил Ильич и Любовь Александровна Амосовы отметили 61-ю годовщину совместной жизни. Вместе – с юности, вместе взрослели, радуются успехам детей и счастью внуков и правнуков. По словам Михаила Ильича, главное условие успешного брака – «это взаимоуважение, постоянная поддержка и способность прощать мелкие огрехи».

Особое внимание на празднике было уделено парам, чей семейный стаж исчисляется десятилетиями. Более 40 лет строят своё семейное счастье абаканские семьи: Юрий и Нина Дроновы, Сергей и Галина Старцевы, Валерий и Валентина Климовы… Эти прекрасные пары поделились своими историями, рассказав о душевном труде, который помогает достичь гармонии и согласия в отношениях.

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол сердечно поздравил супругов и отметил:

– Семья – это большой труд, но это ещё и большое счастье, любовь, забота и нежность. Любовь – это то, что вы пронесли через десятилетия, и сейчас своим примером показываете всем нам, как оно должно быть. Для меня примером являются мои родители, у них стаж семейной жизни близок к 60 годам, у них семеро внуков, четверо из них – это мои дети. Я очень рад, что у моих родителей такие потрясающие внуки! Когда мы говорим о стаже семейной жизни – это не вопрос цифр, а вопрос содержания, как в семье вы себя чувствуете, как растут дети, какой пример они берут с вас. Безусловно, вы как родители даёте лучшее своим детям. В этом зале сегодня находятся лучшие семьи города Абакана. Ещё Чехов говорил, что со временем любовь становится только сильнее и крепчает, и это – правда! Уверен, что вы – лучшее этому подтверждение. Я искренне желаю вам счастья, здоровья, и передавайте, пожалуйста, свой прекрасный пример будущему поколению, чтобы в каждом доме Хакасии царила такая же любовь, как в ваших семьях!

Создали крепкую семью и доказали всем, насколько важно любить и уважать друг друга, и другие абаканские семьи, среди которых: Константин и Светлана Цекало (34 года в браке), Андрей и Светлана Мяхар (34 года в браке), Владимир и Ирина Заборцевы (35 лет в браке), Николай и Елена Однокурцевы (38 лет в браке), Юрий и Надежда Шелухины (38 лет в браке), Александр и Галина Шахрай (40 лет в браке), Олег и Варвара Акушаковы (40 лет в браке). Каждый из них привёл с собой детей и внуков, подтверждая, что построенная ими крепость любви продолжает расти и развиваться, наполняя мир светом и теплом.

Отдельно были отмечены самые «молодые» семьи, чей совместный срок составляет всего лишь четверть века. Например, у Геннадия и Галины Волосниковых секрет семейного счастья – умение слышать и поддерживать партнёра, бережно относясь к интересам каждого члена семьи. В их роду – двое детей и уже пять внуков.

Виталий и Юлия Бажины в браке – вот уже тридцать лет. Воспитывая троих детей, они, как уверены их близкие, смогли стать настоящим воплощением идеальных взаимоотношений между супругами и родителями, став примером бескорыстной заботы и ответственности.

Протоиерей Александр Фоминых призвал присутствующих беречь такую важную ценность, как любовь, подчеркнув, что именно она лежит в основе настоящего семейного счастья:

– Трогательная и трепетная любовь святого князя Петра и княгини Февронии – это пример целомудрия. Такая любовь стала примером для многих поколений русских людей. Мы отмечаем фразу «О благослови семью», – это значит, что в этой семье кто-то родился. У Петра и Февронии не было детей, а у нас, слава богу, есть и дети, и внуки, и правнуки, – это божье благословение, это большая радость. Русская семья всегда была «трёхэтажная»: бабушка-дедушка, мама-папа и множество ребятишек. Культурный код человека русского говорит о том, что воспитание совершается не от родителей к детям, а от бабушек, дедушек – внукам. От них мы учимся важным моментам в нашей жизни. Какой пример мы дадим нашим детям – сегодня это всё в наших руках. Церковный праздник семьи, верности, любви – замечательный пример для подрастающего поколения.