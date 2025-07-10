Абакан – на лидирующих позициях в стране по обеспеченности жильём

Жилищное строительство в Абакане – одно из основных условий развития городской экономики. В частности, строительство требует участия множества компаний и предприятий разных направлений: строительные и отделочные материалы, инженерия, дизайн интерьеров, благоустройство территорий, производство мебели и бытовой техники... Таким образом, каждая квартира в новом доме обеспечивает занятость десятков людей, и один квадратный метр жилья порождает мультипликативный эффект занятости в строительной отрасли и связанных секторах экономики.

«РИА рейтинг» приводит следующие данные: по итогам 2024 года Абакан по обеспеченности населения жильём находится на 16 позиции из 100 российских городов с показателем 33,4 кв. м на человека, на 15 позиции – по вводу жилья на одного жителя – 1,058 кв. м общей площади на человека. В 2024 году объём введенного в эксплуатацию жилья в Абакане составил 196 тыс. кв. м.

«РИА рейтинг» отмечает, что по итогам 2024 года сократилась группа городов, где введено более одного кв. м на человека: по итогам 2023 года – 19 городов, по итогам 2024 – 17, и Абакан – в числе таких лидеров.

Развитие жилищного строительства поддерживает местный строительный сектор, обеспечивая стабильный рынок сбыта для производителей стройматериалов, оборудования и комплектующих. Это позволяет развивать собственные предприятия, создавать инновационные технологии и повышать конкурентоспособность местной продукции, следовательно, оказывает комплексное позитивное влияние на экономику города, улучшая инфраструктуру, привлекая инвестиции и увеличивая налоговые поступления.

По данным Красноярскстата, в республиканской столице сохраняется рост ввода жилья: за январь – май 2025 ввод в действие общей площади жилых домов за счёт всех источников финансирования 114,5 тыс. кв. м, темп к январю – маю 2024 года – 104,5%. В том числе индивидуальными застройщиками построено 59,2 тыс. кв. м, рост 199,2%.

Результаты по вводу жилья всегда значимы для экономики Абакана: новая жилая инфраструктура формирует дополнительную потребность в социальных и бытовых услугах вблизи нового микрорайона: открытие магазинов, аптек, парикмахерских, салонов красоты и фитнес-клубов; создание образовательных учреждений, детских садов и школ; расширение сети общественного транспорта и такси; формирование медицинских центров и аптек поблизости. Все это приводит к созданию десятков новых рабочих мест в сфере услуг и розничной торговли.