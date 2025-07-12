Всероссийская неделя правовой помощи: поддержка замещающих семей

На Всероссийской неделе правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи в отделе опеки и попечительства города Абакана прошёл ряд мероприятий как для замещающих родителей, так и для опекаемых детей.

Совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи прошли занятия для несовершеннолетних подростков по программе «Законопослушный гражданин». Эти занятия помогли расширить знания детей о своих правах и обязанностях. Такой формат обучения способствовал формированию у подростков основ правового сознания, что является важным шагом на пути их социализации и подготовки к самостоятельной жизни.

Также прошла встреча «Академия родительского мастерства», направленная на повышение психолого-педагогической компетентности замещающих родителей. В ходе консультации «Меры социальной поддержки замещающих семей» специалисты социальной поддержки населения подробно ознакомили с государственными программами и инициативами, направленными на поддержку благополучия детей и их приемных родителей: оздоровление детей, получение пособий, выплат, пенсий и других форм государственной поддержки.

Кроме этого, службой сопровождения замещающих семей был проведен тренинг «Ресурсный родитель: диагностика и профилактика», целью которого являлось выявление и развитие ресурсных возможностей родителей для эффективного выполнения их функций. На тренинге были использованы современные методы диагностики и профилактики психологических и педагогических проблем, возникающих в процессе воспитания детей.

В формате круглого стола по оказанию юридической поддержки детям из замещающих семей, которые часто сталкиваются с различными правовыми трудностями, с участием представителей Прокуратуры города Абакана, замещающие родители и опекаемые обсудили вопросы защиты имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних, а также другие юридические аспекты. Каждый участник имел возможность задать интересующие его вопросы и получить индивидуальную правовую консультацию. Такие встречи позволяют повышать уровень правовой грамотности замещающих семей и опекаемых, их правовую защищённость.