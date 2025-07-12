Смотр-конкурс в Абакане: продемонстрируйте свою готовность к чрезвычайным ситуациям

Уважаемые жители города Абакана! Приглашаем вас принять участие в городском смотре-конкурсе, цель которого – выявить лучшие объекты учебно-материальной базы в сфере гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это уникальная возможность убедиться в высокой степени готовности ваших образовательных учреждений, производственных площадок и общественных пространств к различным кризисным ситуациям.

Кто может принять участие? Все желающие руководители разных видов организаций, расположенных на территории Абакана, могут представить на конкурс собственные учебные аудитории, рабочие комнаты или специальные подразделения. Пять категорий конкурса охватывают разные виды организаций:

– объекты экономики (предприятия);

– учебно-консультационные пункты;

– школы;

– профессиональные колледжи и техникумы;

– высшие учебные заведения.

Оцениваться будут следующие критерии:

Материально-техническое обеспечение: насколько хорошо оборудованы учебные классы, места хранения имущества и техники.

Уровень подготовки персонала: как организовано обучение сотрудников, наличие квалифицированных специалистов.

Информационная поддержка: доступность информационных материалов, качество документации и инструкций.

Эффективность мероприятий: проведение учений, тренировок и проверка готовности системы оповещения.

Конкурс стартует 10 июля и продлится до 16 сентября 2025 года. Для участия необходимо подать заявку с 10 по 25 июля 2025 года в Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Абакана по адресу: ул. Щетинкина, д. 10, 4 этаж, почтой (655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 10) или отправить письмо на электронную почту: emercom19@r-19.ru.

Чтобы подать заявку на участие, вам потребуется подготовить: заявление установленной формы, краткое описание вашего объекта с указанием его особенностей и преимуществ, фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие состояние учебно-материальной базы.

По итогам смотра-конкурса будут определены лучшие организации в каждой из пяти категорий. Победители и призёры получат дипломы Администрации города Абакана, а также ценные призы.

Присоединяйтесь и докажите, что ваша организация способна обеспечить достойную защиту каждому жителю Абакана!

Положение о конкурсе и форму заявки можно посмотреть здесь

Фото: архив 2023 год