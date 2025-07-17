Капитальный ремонт школы № 1: приступили к заливке полов первого этажа

Процесс капитального ремонта школы № 1 не останавливается. Подрядчик, индивидуальный предприниматель Т.А. Головкова, зашёл в учреждение в марте 2025 года, и с того времени здесь активно идёт работа. На стройплощадке задействованы специалисты различных профессий и направлений. Данная школа в Абакане имеет богатую историю, что требует специального подхода и нестандартных решений в капитальном ремонте.

Представитель подрядной организации Павел Головков рассказал подробнее о текущих этапах работы:

Сейчас специалисты приступили к заливке полов первого этажа, далее будет стяжка, а после – подготовка к финишной отделке. На следующей неделе с заказчиком будет согласован вид керамогранита, чтобы полы соответствовали общему дизайну и интерьеру школы. Приоритет мы отдаём в первую очередь безопасности покрытия, чтобы детям было комфортно и не скользко находиться в школе. Конечно, не забываем про практичность покрытия – оно должно быть износостойким и лёгким в уходе.

В начале следующей недели мы ожидаем поставку образцов фасадного декора. На пристройке, расположенной со стороны проспекта Ленина, продолжается демонтаж кровли. После завершения этого этапа планируем одновременно на первом и четвёртом этажах поставить штукатурные звенья рабочих. По фасадной части есть небольшая задержка, но в августе мы планируем выровнять ситуацию. Пока мы входим в график, будем стараться до сентября закончить фасадные работы.

Также завершается усиление оконных перемычек, и в скором времени начнётся монтаж лесов вокруг всего здания.