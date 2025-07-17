Капитальный ремонт детского сада «Мечта»: работы идут согласно плану

На еженедельном штабе по капитальному ремонту детского сада «Мечта» заместитель начальника Городского управления образования Администрации города Абакана Дмитрий Тодышев, профильные руководители обсудили выполненные подрядной организацией ООО «Сибстрой» работы.

Представитель подрядной организации Дмитрий Мазаев рассказал о ходе выполненных работ:

– На втором этаже здания ведётся укладка высококачественного линолеума и специального напольного покрытия в спортивном зале, чтобы ребята в процессе занятий физкультурой не травмировались. Продолжается установка прочных межкомнатных дверей. Близится к завершению покраска стен и потолков. Потолки у нас – светлые, а стены – яркие и красочные, как раз то, что надо для ребятишек.

На первом этаже продолжается укладка керамогранита, кафельной плитки в санузлах, идёт сборка сантехники, установка светильников по всему зданию.

На входной группе около садика будет яркая брусчатка, полностью новое удобное и безопасное крыльцо. Скоро будут изготовлены металлические поручни, уложена резиновая крошка. Также в ближайшее время специалисты продолжат наружные работы по оштукатуриванию фасада и замене кровли. Задержек с поставкой материалов нет.