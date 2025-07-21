«Цветочный вернисаж»: приглашаем к участию в выставке-конкурсе цветов на Бульваре выходного дня

Первый бульвар выходного дня в августе (3 августа) традиционно будет посвящён цветочной тематике! В этот день на нашем уютном Бульваре состоится замечательная выставка-конкурс «Цветочный вернисаж», в которой сможет принять участие каждый желающий индивидуально или совместно с друзьями и единомышленниками! Как стать участником? Для участия достаточно подать простую электронную заявку в свободном стиле с указанием: Ф.И.О.; названия вашей организации или любительского объединения (если применимо); контактного телефона.

Заявку можно отправить на адрес одного из организаторов:

Культурно-досуговый центр «Красный Абакан»: krabakan@r-19.ru.

Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации г. Абакана: ukms49@mail.ru.

Что важно учесть? Ваш конкурсный экспонат должен соответствовать простым условиям:

– цветы, букеты и композиции составлены исключительно из живых растений в произвольной форме и любых размерах;

– можно смело добавлять любые декоративные и технические элементы;

– каждый участник обязан прикрепить к своему экспонату этикетку размером 10 × 20 см с названием вашего творения и именем автора;

– важно обеспечить сохранность своего произведения искусства на протяжении всей экспозиции (с 15:00 до 20:00).

Какие номинации ждут участников? У вас есть шанс победить сразу в нескольких категориях:

«Прима вернисажа»: самый красивый цветок года выбирается народным голосованием среди зелёных записок.

«Король вернисажа»: лучший букет года также определяется путём народного голосования с использованием жёлтых записок.

«Открытие вернисажа»: самая оригинальная цветочная композиция присуждается жюри, специально созданному администрацией Бульвара.

Итоги конкурса подводятся в этот же день, победители объявляются дирекцией Бульвара на сценической площадке (летняя эстрада), здесь же проходит награждение победителей специальными дипломами и призами.

Любые дополнительные вопросы по конкурсу вы можете задать сотрудникам культурно-досугового центра «Красный Абакан» по телефону: +7 (3902) 30-68-80.

Присоединяйтесь к нашему яркому празднику цвета и творчества! Организаторы ждут Ваших заявок и поздравляют всех любителей красоты и гармонии заранее с чудесным событием!