«Абаканская ТЭЦ» будет остановлена с 28 июля по 1 августа

Уважаемые жители Абакана, напоминаем, что с 23:00 28 июля до 23:00 1 августа «Абаканская ТЭЦ» будет остановлена для проведения необходимых ремонтных работ оборудования. В связи с этим в левобережной части Абакана шесть дней не будет горячей воды. Кроме того, с 23:00 28 июля до 23:00 29 июля будет прекращена подача холодной воды: МУП «Водоканал» использует время полного останова теплостанции для проведения работ на оборудовании водозаборов.

Традиционно ТЭЦ останавливается ежегодно для проведения ремонтно-профилактических работ, которые при подаче воды провести невозможно: котельное оборудование работает при больших температурных нагрузках, чтобы его ремонтировать, необходимо, чтобы оборудование остыло, чтобы в котлах не было воды. После того, как все запланированные для подготовки к зиме работы на «Абаканской ТЭЦ» будут выполнены, подача горячей воды возобновится.

Понимаем, что временные неудобства, связанные с отсутствием горячей и холодной воды, могут доставить дискомфорт. Просим проявить терпение и понимание. Наша первостепенная задача – обеспечить надёжное и бесперебойное тепло и водоснабжение в зимний период.