Современные технологии в хирургии: итоги первого дня конференции в Абакане

Город Абакан, как и любой другой развивающийся муниципалитет, стремится к улучшению качества жизни своих жителей. Одним из ключевых аспектов этого процесса является доступность и эффективность медицинской помощи, особенно в такой деликатной сфере, как детская хирургия. С 24 по 26 июля в Абакане проходит научно-практическая конференция «Актуальные вопросы хирургии детского возраста». Её участники – известные специалисты ведущих медицинских центров России.

В Диагностическом центре «Абакан» среди почётных гостей – доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург, заведующий кафедрой хирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей Новосибирского государственного медицинского университета – Владимир Владимирович Анищенко.

Именно этот выдающийся хирург впервые в мире в 2008 году выполнил: трансвагинальную продольную резекцию желудка; гемиколэктомию по технологии N.O.T.E.S., ставшие впоследствии эталоном минимально-инвазивных вмешательств. Позже, в 2010-м, он стал первопроходцем российских достижений, выполнив первые трансанальные колэктомии и лапароскопические гастрэктомии с использованием инновационных методов.

За прошедшие полтора десятилетия Владимир Анищенко провёл впечатляющее количество образовательных мероприятий: около двухсот обучающих семинаров и мастер-классов в разных уголках России, двенадцать специализированных курсов в государствах СНГ, а также выступал преподавателем в международных центрах подготовки специалистов, включая Турцию, Объединённые Арабские Эмираты и Китай. Его обширный опыт подкрепляется активным участием в международном профессиональном сообществе: он является действительным членом Российских обществ эндоскопических хирургов, обычных хирургов, бариатрических хирургов, международной федерации SOIFSO и европейских ассоциаций EAES, герниологов.

Владимир Владимирович приехал в Абакан, чтобы не только поделиться собственным опытом в теории, но и продемонстрировать его на практике. Он провёл настоящую хирургическую операцию на базе недавно открывшегося отделения малоинвазивной хирургии в Диагностическом центре «Абакан». Удивительная ловкость рук, чёткость движений, абсолютное спокойствие и полнейшая сосредоточенность помогают выполнить любую операцию с отличным результатом. Владимир Владимирович рассказал тонкости своей профессии:

– Когда я узнал, что в Абакане будут открывать отделение малоинвазивной хирургии, я, конечно, очень обрадовался! Эта клиника очень перспективная, технологичная, в которой оказывают помощь людям с самыми различными патологиями, причём оказывают её на высоком уровне. В хирургии мы не можем сказать, что мы «гарантируем», что всё будет хорошо. Когда мы проводим операцию, гарантия 100% – это неправильно. Но мы можем в разговоре с пациентом сказать, что мы гарантируем применение самых высоких и лучших технологий, чтобы не только помочь, но и как можно эффективнее убрать риск контакта пациента с медицинской системой. В данном диагностическом центре стоит оборудование экспертного класса, с помощью него можно полностью наблюдать за процессом, этим оборудованием легко управлять. Для проведения анестезии тоже установлено очень технологичное и современное оборудование, и в комплексе – это снижает риски осложнений. На многих конференциях я и мои коллеги говорим уже не о самой хирургии, а о безопасности любых вмешательств. Чем выше уровень помощи в оборудовании для хирурга, тем это лучше для пациента. Я очень люблю Хакасию, постоянно езжу на рыбалку, мне очень нравится природа и живописные места, а оперирую я здесь уже в седьмой раз. Я с огромным удовольствием сегодня участвую в открытии данного отделения, всегда приятно открывать место, которое, действительно, нужное. Сегодня я проводил несложную операцию – «Холецистэктомию» – это хирургическая операция по удалению желчного пузыря. Эта операция очень популярна у женщин во все времена, потому что, к сожалению, пока ещё не придумали препаратов по устранению такого недуга. Когда врач аккуратно, спокойно, без лишних манипуляций проводит такую операцию, то пациент очень быстро восстанавливается. 15-20 лет назад подобные операции проходили в долгий этап: больничный, огромный разрез, длительное восстановление... Однако сейчас такая операция проводится всего за несколько минут: утром сделали, вечером пациент может идти домой. Я считаю, что конференции подобного рода всегда важны, потому что из уст одного хирурга передаётся информация другому, это большой обмен опытом. В анестезиологии, хирургии очень велик риск «перегореть». Профессиональное общение друг с другом позволяет снять всё стрессовое напряжение, и с новыми силами продолжать помогать людям.

Участниками конференции стали детские хирурги, хирурги общего профиля, педиатры, инфекционисты, врачи скорой помощи и студенты ординатуры Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова. Доктора не только обменялись опытом, но и узнали новые профессиональные рабочие техники, и увидели их на практике. Главный врач диагностического центра «Абакан» Алексей Тихонович провёл подробную экскурсию по отделению и рассказал особенности проведения операций:

– Наше новое Отделение малоинвазивной хирургии развёрнуто на 7 мест. В структуре отделения предусмотрены те помещения, которые должны быть в круглосуточном стационаре, и теперь мы имеем возможность оказывать помощь круглосуточно. Диагностический центр оборудован современными операционными залами и располагает лицензией сразу по ряду направлений – гинекология, общая хирургия, травматология, ортопедия, пластика, урология, анестезиология и интенсивная терапия. Планируется расширение спектра оказываемых услуг, в частности внедрение бесплатных консультаций по полису обязательного медицинского страхования, благодаря чему помощь станет доступной каждому пациенту. У нас в штате на сегодня 2 анестезиолога-реаниматолога, доктор травматолог-ортопед, врач акушер-гинеколог, остальные необходимые доктора дополнительно будут приходить, и выполнять операции. Сейчас мы на этапе организации самого востребованного направления – пластическая хирургия. Лицо и шея – очень видные части тела, поэтому хочется помочь как можно большему количеству людей, чтобы они не только выглядели эстетически красиво, но и ещё были здоровыми. Ждём поставки инструментов, готовим необходимую документацию и будем запускаться.

В числе гостей центра – Глава города Абакана Алексей Лемин, убеждённый, что детская хирургия требует особого внимания:

– Организм ребёнка уязвим, а многие заболевания требуют своевременного и высококвалифицированного вмешательства. Если в городе будут развиваться современные хирургические технологии и привлекаться лучшие специалисты, это напрямую повлияет на снижение детской смертности и инвалидности. Конференции, подобные проходящей в Абакане, помогают врачам перенимать передовой опыт, что повышает уровень медицинской помощи на местах. От этого зависит здоровье детей, спокойствие родителей и долгосрочное благополучие всего Абакана. Конференция в Абакане стала важной площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития детской хирургии в регионе и стране. Участники обсудили вопросы применения современных технологий в хирургической практике, а также возможности повышения квалификации медицинского персонала.