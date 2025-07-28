Безопасное лето: «сонные» ДТП одни из самых тяжелых по последствиям

Вероятность аварии возрастает при управлении транспортным средством в состоянии утомления. Сон за рулем может привести к необратимым последствиям.

Первыми признаками внезапно навалившейся усталости являются вялость и слабость, появляется ощущение тяжести в ногах и руках. Всё это усугубляется потерей концентрации внимания. У водителя появляется заторможенность в движениях, и он совершает ошибки: вовремя не переключил передачу, не включил указатель поворота и т.д. Усталость ведёт к ослаблению реакции, что особенно опасно в условиях длительного нахождения за рулем.

При обнаружении малейших признаков усталости необходимо остановиться и сделать передышку. Помогает свежий воздух, умывание прохладной водой, чай или кофе.

Водители, берегите себя и своих близких!