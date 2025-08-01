Конкурс «Цветочная мозаика»: ваш голос важен для победителей

Юлия Чурилова Авг 1, 2025 Общество

Дорогие жители Абакана! Приглашаем вас оценить творчество лучших цветочных художников нашего города и проголосовать за понравившиеся работы в конкурсе «Цветочная мозаика». Всего участвуют 77 талантливых мастеров, борющихся за победу в пяти номинациях. Это – ваш шанс повлиять на исход конкурса, выбрав самые яркие и оригинальные композиции.

Онлайн-голосование – возможность для горожан внести свой вклад в выбор победителей, оценив креативность и эстетику представленных работ. Результаты голосования будут учтены при подведении итогов конкурса наряду с мнением профессионального жюри.

Приглашаем всех жителей Абакана поддержать талантливых ландшафтных дизайнеров. Перейдите, пожалуйста, по ссылке и заполните форму с 1 до 13 августа. Итоги будут подведены 20 августа 2025 года.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2025, All Rights Reserved
.