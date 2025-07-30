Добро возвращается: в Абакане ТОС проводят акцию «Соберём ребёнка в школу»

В Абакане девять территориальных общественных самоуправлений: они объединяют город в одну большую семью. Каждый жилой район уникален, в каждом есть свои традиции, но есть и события, которые проходят во всех районах города. Одно из них – акция «Соберём ребёнка в школу».

В кабинет старост можно приносить как новые школьные вещи (форму, обувь, рюкзаки, канцелярию и т.д.), так и те, которые находятся в хорошем состоянии: вещи, из которых ваши дети выросли, могут послужить другим.

ТОС «Центральный» решили отблагодарить меценатов и подарить уникальные футболки тем, кто передаст канцелярские принадлежности для детей из нуждающихся семей. Десять футболок станут холстами для детских рисунков и надписи «Благодарю», мастер-класс по художественной росписи на тканях пройдёт 7 августа в 15:00 по адресу: ул. Карла Маркса, д. 4. Ребята раскрасят футболки водостойкими маркерами.

Вот такой круговорот добра решили устроить инициативные жители центра города: вы дарите канцелярию – дети создают красоту ручной работы. Вы получаете эксклюзивную вещь – школьники обретают нужные вещи!

Обратиться для передачи вещей можно к старостам:

ТОС «Заречье» – 28-41-12 (Татьяна Владимировна Макарова);

ТОС «Полярный» – 27-89-47 (Римма Даниловна Байкалова);

ТОС «Юго-Западный» – 27-20-60 (Оксана Анатольевна Коваленко);

ТОС «Гавань» – 25-00-15 (Наталья Николаевна Васильева);

ТОС «Западный» – 34-05-07 (Наталья Владимировна Абышева);

ТОС «Северный» – 30-65-24 (Анна Николаевна Медведева);

ТОС «Южный» – 35-28-09 (Елена Анатольевна Мешкаускене);

ТОС «Красный Абакан» – 35-85-36 (Ольга Александровна Глущакова);

ТОС «Центральный» – (Дарья Фёдоровна Казак).

Давайте творить добро вместе!