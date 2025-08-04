Алексей Лемин проверил ход выполнения благоустройства Парка Победы и проспекта Ленина

В Абакане, в Парке Победы, продолжается работы по благоустройству. Особое внимание уделяется мемориальному кургану, который служит основанием для скульптурной композиции, посвящённой солдатам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот монумент имеет статус объекта культурного наследия и важно сохранить его историческую значимость и уникальность для будущих поколений.
Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин проверил ход выполняемых работ и оценил промежуточные итоги:
– В Парке Победы основные, масштабные работы проходили в 2024 году. Парк Победы выиграл федеральный конкурс по национальному проекту «Жильё и городская среда», и мы получили федеральные средства на эти работы. В 2025 планировалось, что работы буду выполняться в рамках закона о статусе столицы, но, к сожалению, пока эти средства от региона до Абакана не доведены. Поэтому все работы, которые здесь сейчас идут, осуществляются за счёт меценатов либо муниципальных программ.
Работы в этом году у нас очень много. Основная задача, которую мы для себя ставим, – это ремонт объектов культурного наследия. Памятники нужно ремонтировать в первую очередь. Существующий бетон рассыпался, гранит имел многочисленные сколы, поэтому работники «Муниципального жилищного фонда» занимаются именно этим направлением. Делается фундамент на мемориальном кургане, и совсем скоро он будет облицован в новый, хороший, качественный гранит. Будем приводить в порядок стелы на центральной аллее Парка Победы.
Кроме этого, предусмотрены дополнительные тротуарные дорожки, которые соединятся с улицей Ивана Ярыгина. Помимо функций простого тротуара Парка Победы, парк выполняет функцию «транзитного», потому что по нему ребята ходят в школу, в детский сад, взрослые на работу, и очень удобно, что по этому тротуару можно будет легко выйти на улицу Ивана Ярыгина.
Работ в Парке Победы ещё очень много. Мы изначально говорили абаканцам, что благоустройство запланировано не на один год. На сегодня претензий к строителям у нас нет, планово «МЖФ» приступил к своим работам, они загружены очень сильно, но городские объекты у организации всегда в приоритете.
Нам очень серьёзно не хватает средств для того, чтобы мы могли работать более массово и масштабно, но, надеемся, что ситуация в этом плане поменяется, до нас будут доведены региональные деньги, и, конечно, эти работы нужно скорее заканчивать. Парк Победы преображается, хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее.
Работы по благоустройству города продолжаются и по проспекту Ленина в границах улиц Ивана Ярыгина – Карла Маркса. Бригады работают на нечётной стороне проспекта Ленина, рабочие демонтируют асфальт, заменяют бордюрный камень и укладывают новую тротуарную плитку. Напомним, именно за эту территорию абаканцы отдали больше всего голосов во время рейтингового отбора по программе «Формирование комфортной городской среды». Алексей Лемин отметил:
– Проспект Ленина для нас – тоже очень значимый объект благоустройства. Работы здесь ведутся уже второй год. В 2024 году нами была обустроена проезжая часть в границах от улицы Ивана Ярыгина до улицы Щетинкина, а в 2025 году мы приступили к обустройству пешеходных тротуаров. При этом мы укладываем тротуар на полную ширину, от фундамента жилого дома до проезжей части. Раньше мы так не делали, но, как показывает практика, именно благодаря такой укладке появляется целостный тротуар, удобный и комфортный.
Сегодня мы с муниципальным казённым учреждением «Архоград» посмотрели качество выполнения. Есть некоторые замечания, но в целом подрядчик справляется нормально. Конечно, необходимо внести некоторые правки в проект, особенно это касается мест скопления дождевой воды. На въездах в дворовые территории необходимо устройство водопоглощающих колодцев. Лужи появились не в результате обустройства тротуаров, они были и ранее, но проблему нужно решать комплексно. Контрактом предусмотрено завершение работ по чётной и нечётной сторонам проспекта Ленина до ноября 2025 года.
Понимаем, что есть определённые неудобства для жителей города, для объектов бизнеса, потому что на период демонтажных работ и укладки тротуара есть сложности по доступности прохода или проезда. Надеемся, что у подрядчика получится завершить работы быстрее, нужно немного потерпеть.
Все эти работы – не конечный этап благоустройства проспекта Ленина. Мы продолжим приводить его в порядок.
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