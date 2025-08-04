Алексей Лемин проверил ход выполнения благоустройства Парка Победы и проспекта Ленина

В Абакане, в Парке Победы, продолжается работы по благоустройству. Особое внимание уделяется мемориальному кургану, который служит основанием для скульптурной композиции, посвящённой солдатам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот монумент имеет статус объекта культурного наследия и важно сохранить его историческую значимость и уникальность для будущих поколений.

Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин проверил ход выполняемых работ и оценил промежуточные итоги:

– В Парке Победы основные, масштабные работы проходили в 2024 году. Парк Победы выиграл федеральный конкурс по национальному проекту «Жильё и городская среда», и мы получили федеральные средства на эти работы. В 2025 планировалось, что работы буду выполняться в рамках закона о статусе столицы, но, к сожалению, пока эти средства от региона до Абакана не доведены. Поэтому все работы, которые здесь сейчас идут, осуществляются за счёт меценатов либо муниципальных программ.

Работы в этом году у нас очень много. Основная задача, которую мы для себя ставим, – это ремонт объектов культурного наследия. Памятники нужно ремонтировать в первую очередь. Существующий бетон рассыпался, гранит имел многочисленные сколы, поэтому работники «Муниципального жилищного фонда» занимаются именно этим направлением. Делается фундамент на мемориальном кургане, и совсем скоро он будет облицован в новый, хороший, качественный гранит. Будем приводить в порядок стелы на центральной аллее Парка Победы.

Кроме этого, предусмотрены дополнительные тротуарные дорожки, которые соединятся с улицей Ивана Ярыгина. Помимо функций простого тротуара Парка Победы, парк выполняет функцию «транзитного», потому что по нему ребята ходят в школу, в детский сад, взрослые на работу, и очень удобно, что по этому тротуару можно будет легко выйти на улицу Ивана Ярыгина.

Работ в Парке Победы ещё очень много. Мы изначально говорили абаканцам, что благоустройство запланировано не на один год. На сегодня претензий к строителям у нас нет, планово «МЖФ» приступил к своим работам, они загружены очень сильно, но городские объекты у организации всегда в приоритете.

Нам очень серьёзно не хватает средств для того, чтобы мы могли работать более массово и масштабно, но, надеемся, что ситуация в этом плане поменяется, до нас будут доведены региональные деньги, и, конечно, эти работы нужно скорее заканчивать. Парк Победы преображается, хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее.