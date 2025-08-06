За несанкционированные рисунки и надписи на энергообъектах Абакана предусмотрена ответственность

Юлия Чурилова Авг 6, 2025 Общество

Каждый хозяин стремится создать уютное и надёжное жильё, которое радует глаз и обеспечивает комфорт своей семье. Это стремление справедливо и для тех, кто поддерживает инфраструктуру нашего города, включая энергетическое оборудование. 

Красивый фасад здания способствует улучшению общего облика городских кварталов, делая проживание приятным и комфортным.

К сожалению, часто встречаются ситуации, когда творческие порывы некоторых граждан проявляются в виде несанкционированных рисунков и надписей на фасадах электрических объектов. Подобные действия портят внешний вид сооружений и создают угрозу безопасности, так как приближаться к объектам электросетевого хозяйства опасно. Поэтому специалисты Акционерного Общества «Абаканские электрические сети» ежегодно затрачивают дополнительные усилия и средства на восстановление фасадов электрообъектов.

Директор Абаканских электрических сетей Алексей Ханин подчёркивает:

– Наша основная задача в летний период – это качественная подготовка к осенне-зимнему сезону, в том числе своевременное проведение капитального ремонта не только оборудования, но и зданий трансформаторных подстанций, что влияет на повышение надёжности электроснабжения города. Однако параллельно с основными обязанностями нам приходится сталкиваться с необходимостью устранять последствия актов вандализма, восстанавливая первоначальный вид строительной части трансформаторных подстанций.

АО «АЭС» призывает жителей помнить, что подобные поступки наказуемы законом. Нарушителям грозит административная или даже уголовная ответственность, в зависимости от характера нанесённого ущерба имуществу и инфраструктуре.

Лучше направить творческий потенциал на благое дело, сохраняя привлекательность нашего города и заботясь о собственной безопасности!

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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