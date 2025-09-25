Запись в трудовой книжке – как судьбоносный символ педагогического предназначения!

Евгения Николаевна Шкуратова работает в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Абакана «Детская школа искусств №1» в должности преподавателя по классу фортепиано с 1991 года. Она была приглашена первым директором школы В.В. Зыряновым по результатам конкурсного отбора успешных студентов абаканского музыкального училища, завершающих обучение. Именно в их числе и оказалась Евгения Николаевна, в трудовой книжке которой с тех пор всего одна запись о приёме на работу!

За время работы Евгения Николаевна зарекомендовала себя ответственным работником и грамотным специалистом. Она является ведущим преподавателем школы по классу фортепиано, а с 1993 года – заведующей фортепианным отделением. Имеет высшую квалификационную категорию по должности «Преподаватель».

Ежегодно выпускники Евгении Николаевны, покидая стены ставшей родной школы искусств, стремятся и успешно поступают в организации среднего и высшего профессионального образования в области музыкального искусства. Юные пианисты Евгении Николаевны систематически принимают активное участие в конкурсах и музыкальных проектах различного уровня, от муниципальных до Всероссийских, где становятся лауреатами. «После таких конкурсов нам любой экзамен нипочем!» – гордо заявляют о себе воспитанники Евгении Николаевны.

Евгения Шкуратова является концертмейстером Международного уровня. Благодаря совместному труду с учащимися по классу струнно-щипковых инструментов команда абаканской «Детской школы искусств №1» неоднократно становилась лауреатом Международных конкурсов в городах: Красноярск, Улан-Удэ, Череповец, Санкт-Петербург. Повышая свой профессиональный уровень, Евгения Николаевна посещает мастер-классы и семинары ведущих специалистов страны в области музыкального искусства, а также принимает участие в конкурсах профессионального мастерства.

За время работы награждалась почётными грамотами муниципального и регионального уровней, а в текущем году за плодотворный труд награждена Почётной грамотой Министерства культуры Республики Хакасия.

От всей души поздравляем Евгению Николаевну и дружный коллектив «Детской школы искусств № 1» с грядущим профессиональным праздником – Днём Учителя!