Горожане убирают Абакан: во всех районах идут субботники

В Абакане продолжаются субботники: коллективы учреждений, организаций, органов власти, территориальное общественное самоуправление – многие в это время выходят на городские улицы, в скверы и парки, на территории гаражных массивов, на набережные, чтобы вместе навести чистоту в городе перед наступлением холодов. Только за эту неделю проведено около субботников.

Территории могут быть большими и маленькими, на уборку выходят и по нескольку человек, и большими коллективами. Например, сегодня служащие Администрации города Абакана, Бюджетно-финансового управления и Городского управления по делам ГО, ЧС и ПБ наводили порядок на самом старом кладбище – № 1. Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин говорит:

– На кладбище № 1 мы убираемся весной и осенью уже около пяти лет. Постепенно убираем заросли, расчищаем, сгребаем мусор с захоронений. Здесь большая часть могил заброшены, на некоторых нет имён на крестах и памятниках, где-то нет даже оградок, но к памяти ушедших мы относимся бережно, и порядок должен быть не только там, где мы ходим каждый день, но и здесь. Спасибо всем, кто выходит на субботники помогать делать город чище, за это тихое, но важное дело обыденности!

Управление культуры, молодёжи и спорта приводит в порядок прибрежную зону в ПКиО, Минсельхоз Республики Хакасия убирается на улице Советская, УСПН по городу Абакану, УФНС, Центр СПИД, Городской суд – возле своего здания... Наводят чистоту детские сады и школы, спортивные школы, учреждения культуры, и всё это – свой вклад в город, в обустройство, в комфорт нашего города. Спасибо каждому!